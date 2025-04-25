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Organ Bağışını Destekleyen Papa'nın Organ Bağışlayamayacağı Öğrenildi

Organ Bağışını Destekleyen Papa'nın Organ Bağışlayamayacağı Öğrenildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 21:36

Papa Francis, yıllar boyunca organ bağışını yalnızca desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bu uygulamayı etik ve insani bir sorumluluk olarak gördü. 2019’daki bir konuşmasında organ bağışını “benliğin ötesine geçebilme yeteneği” ve “evrensel kardeşliğin bir sembolü” olarak nitelendiren Papa, bu konuda dünyaya örnek olmuştu. Ancak tüm bu güçlü destek mesajlarına rağmen, Papa Francis'in kendi organlarını bağışlayamayacağını açıklandı. Bu kararın arkasında ise oldukça dikkat çekici bir gerekçe yatıyor.

Kaynak

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Organ bağışı destekçisi olan Papa geçtiğimiz günlerde öldü.

Organ bağışı destekçisi olan Papa geçtiğimiz günlerde öldü.

Papa Francis, ölümünden önceki vaazlarında organ bağışının önemine değinmişti. Organ bağışını 'benliğin ötesine geçebilme yeteneği' ve 'evrensel kardeşliğin sembolü' olarak tanımlayan Papa Francis'in organlarını bağışlamayamayacağı öğrenildi.

Bu kararın arkasında kilise ritüeli var.

Bu kararın arkasında kilise ritüeli var.

Bu mesele aslında ilk kez 2011 yılında, dönemin ruhani lideri Papa 16. Benedict’in organ bağışı gönüllüsü olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Alman bir doktorun, Benedict’in organlarını bağışlamaya hazır olduğunu duyurmasıyla başlayan kampanya, Vatikan’da büyük yankı uyandırdı. Ancak Vatikan yetkilileri bu girişime karşı çıktı ve papaların organ bağışında bulunamayacağını net bir şekilde ifade etti.

Bunun gerekçesi ise oldukça dikkat çekiciydi: Vatikan’a göre bir papanın bedeni, ölümünden sonra bile kutsal kabul edilen ritüellerin bir parçası sayılıyor ve dolayısıyla 'Papa'nın bedeni kilise'nin mülkü' olarak görülüyordu. Bu anlayış doğrultusunda, Papa'nın bedensel bütünlüğünün bozulmaması gerektiği savunuldu.

"Ritüel anlamda sorunlar olabilir"

"Ritüel anlamda sorunlar olabilir"

Vatikan kaynaklarına göre, bir papanın organlarının başka bedenlerde yaşamaya devam etmesi, ölümünden sonra düzenlenecek dini anma törenleri açısından hem sembolik hem de ritüel anlamda ciddi sorunlara yol açabilir. Papaların bedenlerinin bütünlüğü, onların ruhani kimliğinin ve kutsal görevlerinin bir yansıması olarak görülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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houseof

Adamlar 70-80 yaşında papa oluyor. Öldüklerinde zaten ortalama 80-90 yaşında organları bağışlanamaz haldedir

a

Acaba Onedio son zamanlarda neden bu kadar çok papazlarla ilgili içerik üretiyor? 🤔

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