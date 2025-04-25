Organ Bağışını Destekleyen Papa'nın Organ Bağışlayamayacağı Öğrenildi

Bu mesele aslında ilk kez 2011 yılında, dönemin ruhani lideri Papa 16. Benedict’in organ bağışı gönüllüsü olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Alman bir doktorun, Benedict’in organlarını bağışlamaya hazır olduğunu duyurmasıyla başlayan kampanya, Vatikan’da büyük yankı uyandırdı. Ancak Vatikan yetkilileri bu girişime karşı çıktı ve papaların organ bağışında bulunamayacağını net bir şekilde ifade etti.

Bunun gerekçesi ise oldukça dikkat çekiciydi: Vatikan’a göre bir papanın bedeni, ölümünden sonra bile kutsal kabul edilen ritüellerin bir parçası sayılıyor ve dolayısıyla 'Papa'nın bedeni kilise'nin mülkü' olarak görülüyordu. Bu anlayış doğrultusunda, Papa'nın bedensel bütünlüğünün bozulmaması gerektiği savunuldu.