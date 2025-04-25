Organ Bağışını Destekleyen Papa'nın Organ Bağışlayamayacağı Öğrenildi
Papa Francis, yıllar boyunca organ bağışını yalnızca desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bu uygulamayı etik ve insani bir sorumluluk olarak gördü. 2019’daki bir konuşmasında organ bağışını “benliğin ötesine geçebilme yeteneği” ve “evrensel kardeşliğin bir sembolü” olarak nitelendiren Papa, bu konuda dünyaya örnek olmuştu. Ancak tüm bu güçlü destek mesajlarına rağmen, Papa Francis'in kendi organlarını bağışlayamayacağını açıklandı. Bu kararın arkasında ise oldukça dikkat çekici bir gerekçe yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organ bağışı destekçisi olan Papa geçtiğimiz günlerde öldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kararın arkasında kilise ritüeli var.
"Ritüel anlamda sorunlar olabilir"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Adamlar 70-80 yaşında papa oluyor. Öldüklerinde zaten ortalama 80-90 yaşında organları bağışlanamaz haldedir
Acaba Onedio son zamanlarda neden bu kadar çok papazlarla ilgili içerik üretiyor? 🤔
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.