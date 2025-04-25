Kanun Teklifiyle Birlikte Memurluğa Girişe Yaş Sınırı Getirilmesi Planlanıyor

Yeni kanun teklifinde görevden ayrılan vergi denetçilerinin, üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle herhangi bir ilişki kurmaları yasaklanıyor. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve etik ilkelere bağlı kalmasını sağlamayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.