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Kanun Teklifiyle Birlikte Memurluğa Girişe Yaş Sınırı Getirilmesi Planlanıyor

Kanun Teklifiyle Birlikte Memurluğa Girişe Yaş Sınırı Getirilmesi Planlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 20:13

Kamuya girişte önemli değişiklikler getirecek yeni bir kanun teklifi AKP tarafından TBMM’ye sunuldu. Her yıl KPSS’ye girerek kamu personeli olmayı bekleyen binlerce adayı yakından ilgilendiren bu teklif, “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığını taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan düzenleme, birçok yasal maddenin yeniden ele alınmasını öngörüyor.

Memurluğa girişte yaş sınırı da bu teklifin içinde olacak.

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Kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler gelebilir.

Kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler gelebilir.

Yeni kanun teklifinde görevden ayrılan vergi denetçilerinin, üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle herhangi bir ilişki kurmaları yasaklanıyor. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve etik ilkelere bağlı kalmasını sağlamayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Memurluğa girişte yaş sınırı getiriliyor.

Memurluğa girişte yaş sınırı getiriliyor.

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte, kanunlar ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği mesleğe özel yarışma sınavlarında da 35 yaş sınırı geçerli olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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