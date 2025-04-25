Kanun Teklifiyle Birlikte Memurluğa Girişe Yaş Sınırı Getirilmesi Planlanıyor
Kamuya girişte önemli değişiklikler getirecek yeni bir kanun teklifi AKP tarafından TBMM’ye sunuldu. Her yıl KPSS’ye girerek kamu personeli olmayı bekleyen binlerce adayı yakından ilgilendiren bu teklif, “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığını taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan düzenleme, birçok yasal maddenin yeniden ele alınmasını öngörüyor.
Memurluğa girişte yaş sınırı da bu teklifin içinde olacak.
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Kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler gelebilir.
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Memurluğa girişte yaş sınırı getiriliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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