Son 24 Saat İçindeki Son Gelişmeler
Son 24 Saat İçindeki Son Gelişmeler
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için son 24 saatte mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte son 24 saatin gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Güney Kore'de başlayan mukbang akımı Türkiye'ye de sıçradı. Durmadan ve aşırı yemek yeme akımını sosyal medya hesabından yapan fenomen, vücudunda morluklar oluşan Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı. Obeziteye neden olan akımı yapan Çinli bir yayıncı da 10 saat boyunca aralıksız yemek yiyerek hayatını kaybetmişti.
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Süte 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 17 zam geldi. Zam kararını Ulusal Süt Konseyi (USK) verdi. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre çiğ süt tavsiye fiyatının üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi.
Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazılarının toplatılmasına karar verdi. Bazı ürünlerde kurşun ve flatat gibi kimyasalların sınırın çok üstünde olduğu belirlendi. İşte toplatılması kararlaştırılan 3 oyuncak çeşidi...
2025 asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Yeni yıl için asgari ücret tartışmaları önceki senelerden farklı olarak bu kez aylar öncesinden başladı. Eylül ayı itibaren kamuoyunda oldukça yoğun bir gündem oluştu. Peki, asgari ücretle ilgili öne çıkan tahminler neler? Bugüne kadar yapılan açıklamalara ve öngörülere bakıldığında çeşitli senaryolar ortaya çıkıyor. Gelin, asgari ücretle ilgili bugüne kadar hangi tahminler yapıldı, kim ne dedi hep birlikte göz atalım ve hatırlayalım.
Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ile bir partide çekilen görüntüleri çok konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki kardeş hakkında “hayasızca hareket” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istedi. Dilan Polat ve Sıla Doğu, savcılıkta verdiği ifade de suçlamaları kabul etmedi.
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İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara yazı göndererek yılbaşı etkinlikleriyle ilgili yasak talimatı verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetlemeler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Köftede tek tırnaklı eti, sucukta sakatat, kıymalı börekte eşek eti gibi birçok gıda da yine usulsüzlükler tespit edildi. 29 yeni ürünün eklendiği listede bir işletmenin, dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi. Ayrıca Gaziantep'in en ünlü kahvecilerinden biri olan ve ünlülerin de akın ettiği Tahmis Kahvesi de Bakanlık tarafından yayımlanan listeye girdi.
Survivor yarışmasıyla tanınan, geçtiğimiz hafta da hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Aracının fotoğrafını paylayan Sahra Işık, “Dua edin bebeğim iyi olsun” diyerek takipçilerinden dua istedi.
İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise, "Hiç sevmiyorum" dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu. O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Emrah Karaduman, o ismin Aleyna Tilki olduğunu iddia ederken, Hadise bu iddiaları kısa sürede yalanladı. Hadise, Akalın'a yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşmaktan kaçındı ve bu da bir nevi iddialarda doğruluk payı olabileceğini düşündürdü. Geçtiğimiz saatlerde ise Demet Akalın, Hadise ile kanlı bıçaklı olduğu bilinen Ebru Güneş’le birlikte bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Yalı Çapkını ve kalın kara kaşlarıyla hayatımıza giren Mert Ramazan Demir, kısa süre içerisinde hem oyunculuğu hem de kimilerinin bayıldığı karizmasıyla gönüllerde taht kurdu. Dizinin çapkın Ferit'i Mert Ramazan Demir daha önce, karakteristik yüzünün detayları ve ailedeki diğer 4 kardeşe benzerliğiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Çelik isimli kullanıcının Mert Ramazan Demir'e ikizi kadar çok benzediği fark edildi. Hatta tuhaf ama güldüren bir detay da ortaya çıktı! Buyurun, beraber inceleyelim!
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Flörtleşme bazen heyecanlı bazen de hayal kırıklığı dolu anlar yaşatabiliyor. Bazı insanlar ise bu hayal kırıklıklarını esprili bir şekilde paylaşarak herkesi güldürmeyi başarıyor. X'te @erebnora adlı kullanıcının attığı tweet ile ekran görüntülerini paylaşan kişiler hem güldürdü hem de üzdü. İşte o diyaloglar (!)
İnternetten alışverişin norm haline gelmesi, sadece kıyafet veya eş eşyası değil yemeğin hatta market ihtiyaçlarının bile evimize gelmesi kurye sayısını arttırdı. Kurye sayısı gibi sipariş sayılarımız da arttı. Tabii bu kadar sık gördüğümüz bir meslek grubuyla yaşanan ilginç olaylar da sosyal medyaya düşmeye başladı. Kuryelerle, kargocularla yaşanan en ilginç olayları derledik biz de.
Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma talihsiz bir sakatlık yaşadı. Monaco'nun savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun yaptığı müdahalede kramponu İtalyan file bekçisinin yüzüne isabet etti. Acı içinde yerde kalan İtalyan oyuncuya dikiş atıldı, maça devam edemedi.
İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United, futbol dünyasında ses getiren bir satın almayla gündemde. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Amerikalı yatırım grubu COH Sports, Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta düdük çalan hakem Kadir Sağlam, kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ev sahibi ekibin 4-3'lük skorla galibiyete uzandığı mücadelede bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu golde topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tüm futbol gündemini meşgul ederken "iz düşümü" konusu tartışmalarda kendine yer edinmişti. Hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.
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