Survivor 2025’te Kim Elendi? Bu Akşam Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Son eleme oyununda Asena, Tuğba'yı mağlup ederek adada kalmayı başardı. Bu sonuçla Survivor All Star 2025'ten elenen isim Tuğba Yeni oldu.

Tuğba veda sözleriyle gündem oldu. Elendiği için büyük üzüntü yaşayan Tuğba, gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal bir veda konuşması yaptı: 'Buraya gelmek en büyük hayallerimden biriydi. Buraya kadar mücadele ettiğim için çok mutluyum ama buradan ayrılmak gerçekten çok zor. Survivor benim için bir aile gibi oldu. Daha ileriye gitmeyi çok isterdim ama nasibim buraya kadarmış.'

Geçtiğimiz hafta Survivor'a veda eden isim ise Gönüllüler takımından Doğuş Dicle olmuştu.