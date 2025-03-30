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Survivor 2025’te Kim Elendi? Bu Akşam Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Survivor 2025’te Kim Elendi? Bu Akşam Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 23:13

Survivor All Star 2025'te bu akşam bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Eleme düellosunda All Star takımından Asena Demirbağ ve Gönüllüler takımından Tuğba Yeni karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen final mücadelesinin ardından Survivor'dan elenen isim belli oldu.

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Survivor 2025’te yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2025’te yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Asena, Tuğba, Pınar ve Yağmur eleme potasına giren isimler oldu. 28 Mart'taki düellonun ilk ayağında yarışmacılar takım arkadaşlarına karşı mücadele etti.

Yağmur Banda, Asena Demirbağ'ı 5-0 mağlup ederek eleme potasından kurtuldu.

Pınar Saka, Tuğba Yeni karşısında 5-3 galip gelerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Bu sonuçlarla Asena ve Tuğba, final düellosuna kalan son iki isim oldu.

Survivor 2025’te bu akşam kim elendi?

Survivor 2025’te bu akşam kim elendi?

Son eleme oyununda Asena, Tuğba'yı mağlup ederek adada kalmayı başardı. Bu sonuçla Survivor All Star 2025'ten elenen isim Tuğba Yeni oldu.

Tuğba veda sözleriyle gündem oldu. Elendiği için büyük üzüntü yaşayan Tuğba, gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal bir veda konuşması yaptı: 'Buraya gelmek en büyük hayallerimden biriydi. Buraya kadar mücadele ettiğim için çok mutluyum ama buradan ayrılmak gerçekten çok zor. Survivor benim için bir aile gibi oldu. Daha ileriye gitmeyi çok isterdim ama nasibim buraya kadarmış.'

Geçtiğimiz hafta Survivor'a veda eden isim ise Gönüllüler takımından Doğuş Dicle olmuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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