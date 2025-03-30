Survivor 2025’te Kim Elendi? Bu Akşam Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Survivor 2025’te Kim Elendi? Bu Akşam Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
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Survivor 2025’te yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
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Survivor 2025’te bu akşam kim elendi?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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