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Acun Ilıcalı'dan Survivor Doğuş'a Sitem Dolu Sözler: "Tam Bir Hayal Kırıklığıydı!"

Acun Ilıcalı'dan Survivor Doğuş'a Sitem Dolu Sözler: "Tam Bir Hayal Kırıklığıydı!"

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.03.2025 - 15:32

Survivor All Star 2025’te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Doğuş Dicle, elenerek adaya veda eden son isim oldu. Survivor’ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, konseyde Doğuş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmacıya sitem eden Ilıcalı, Doğuş için 'Tam bir hayal kırıklığıydı' dedi.

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Acun Ilıcalı'dan elemenin ardından Survivor Doğuş hakkında sitem dolu sözler

Acun Ilıcalı'dan elemenin ardından Survivor Doğuş hakkında sitem dolu sözler

Survivor'da bu hafta kritik dokunulmazlık oyununu All Star Kırmızı Takım kazandı. Mücadeleyi kaybeden Mavi Takım ise bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Haftanın eleme potasına giren isimler Asena, Tuğba ve Pınar Saka oldu.

25 Mart akşamı gerçekleşen eleme düellosunda All Star takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Doğuş Dicle karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin sonunda, 5-3’lük skorla kazanan İsmail Balaban oldu. Bu sonuçla Doğuş, Survivor All Star’a veda etti.

Acun Ilıcalı, Doğuş’un elenmesinin ardından ada konseyinde çarpıcı ifadeler kullandı. Survivor’ın sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir mücadele olduğunun altını çizen Ilıcalı, Doğuş’un mental olarak yeterince direnç gösteremediğini belirtti.

Ilıcalı, Doğuş’un yarışma boyunca beklenen performansı sergileyemediğini vurgulayarak, 'Survivor’a katılmak isteyen binlerce kişi arasından seçildi. Onun yerinde olmak isteyen çok güçlü bir yarışmacı daha vardı. Ancak buraya geldiğinde gereken mücadeleyi gösteremedi. Önce ruhu adadan ayrıldı, ardından bedeni de gitti. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu.' ifadelerini kullandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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