Acun Ilıcalı'dan Survivor Doğuş'a Sitem Dolu Sözler: "Tam Bir Hayal Kırıklığıydı!"

Survivor'da bu hafta kritik dokunulmazlık oyununu All Star Kırmızı Takım kazandı. Mücadeleyi kaybeden Mavi Takım ise bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Haftanın eleme potasına giren isimler Asena, Tuğba ve Pınar Saka oldu.

25 Mart akşamı gerçekleşen eleme düellosunda All Star takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Doğuş Dicle karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin sonunda, 5-3’lük skorla kazanan İsmail Balaban oldu. Bu sonuçla Doğuş, Survivor All Star’a veda etti.

Acun Ilıcalı, Doğuş’un elenmesinin ardından ada konseyinde çarpıcı ifadeler kullandı. Survivor’ın sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir mücadele olduğunun altını çizen Ilıcalı, Doğuş’un mental olarak yeterince direnç gösteremediğini belirtti.

Ilıcalı, Doğuş’un yarışma boyunca beklenen performansı sergileyemediğini vurgulayarak, 'Survivor’a katılmak isteyen binlerce kişi arasından seçildi. Onun yerinde olmak isteyen çok güçlü bir yarışmacı daha vardı. Ancak buraya geldiğinde gereken mücadeleyi gösteremedi. Önce ruhu adadan ayrıldı, ardından bedeni de gitti. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu.' ifadelerini kullandı.