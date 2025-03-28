Acun Ilıcalı'dan Survivor Doğuş'a Sitem Dolu Sözler: "Tam Bir Hayal Kırıklığıydı!"
Acun Ilıcalı'dan Survivor Doğuş'a Sitem Dolu Sözler: "Tam Bir Hayal Kırıklığıydı!"
Survivor All Star 2025’te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Doğuş Dicle, elenerek adaya veda eden son isim oldu. Survivor’ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, konseyde Doğuş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmacıya sitem eden Ilıcalı, Doğuş için 'Tam bir hayal kırıklığıydı' dedi.
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Acun Ilıcalı'dan elemenin ardından Survivor Doğuş hakkında sitem dolu sözler
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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