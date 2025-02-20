Sahte İçki Can Aldı: Ölü Sayısı Yükseldi
Sahte İçki Can Aldı: Ölü Sayısı Yükseldi
Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.
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Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 63'e yükseldi.
36 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Sahte içki nasıl tespit edilir?
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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