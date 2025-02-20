Sahte İçki Can Aldı: Ölü Sayısı Yükseldi

İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçlar yer alıyor. GİB’in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı tespit ediliyor. Uluslararası Polis Teşkilatı’na (Interpol) göre eğer içki normal fiyatının çok altında satılıyorsa büyük ihtimalle kaçak olabilir.