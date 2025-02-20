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Sahte İçki Can Aldı: Ölü Sayısı Yükseldi

Sahte İçki Can Aldı: Ölü Sayısı Yükseldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 17:34

Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.

Sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 30'a yükseldi. 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 63'e yükseldi.

Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 63'e yükseldi.

36 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

36 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da da Ocak ayında en az 90 kişi sahte içki nedeniyle hastanelere başvurmuş, 38'i hayatını kaybetmişti.

Sahte içki nasıl tespit edilir?

Sahte içki nasıl tespit edilir?

İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçlar yer alıyor. GİB’in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı tespit ediliyor. Uluslararası Polis Teşkilatı’na (Interpol) göre eğer içki normal fiyatının çok altında satılıyorsa büyük ihtimalle kaçak olabilir.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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