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Hava Trafiğine Kar Engeli: Uçaklar Havada Tur Atıyor

Hava Trafiğine Kar Engeli: Uçaklar Havada Tur Atıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 19:40

Hava trafiğine kar engeli. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. 

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Havalimanına iniş yapamayan uçakların pilotları ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Havalimanına iniş yapamayan uçakların pilotları ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

İstanbul'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından Sabiha Gökçen Havalimanı da etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

İstanbul'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından Sabiha Gökçen Havalimanı da etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

Kar araçlarının pist ve taksi yollarında çalışma yapması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Konuya ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45’nin iptal edildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45’nin iptal edildiği duyuruldu.

Havalimanında 22 Şubat günü uçuşların yüzde 30’unun, 23 Şubat günü ise yüzde 10’unun iptal edildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle pilot ve yolcular panik dolu anlar yaşadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar yakıt konusunda da sorun yaşadı. Pilotların kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İşte o konuşmalar.;

Kar yağışı nedeniyle pilot ve yolcular panik dolu anlar yaşadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar yakıt konusunda da sorun yaşadı. Pilotların kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İşte o konuşmalar.;

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara’ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26’ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.

İşte havalimanı etrafında tur atan uçaklar:

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Kule ile pilot arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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