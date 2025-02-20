Hava Trafiğine Kar Engeli: Uçaklar Havada Tur Atıyor
Hava Trafiğine Kar Engeli: Uçaklar Havada Tur Atıyor
Hava trafiğine kar engeli. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
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Havalimanına iniş yapamayan uçakların pilotları ile kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
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İstanbul'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından Sabiha Gökçen Havalimanı da etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.
Konuya ilişkin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45’nin iptal edildiği duyuruldu.
Kar yağışı nedeniyle pilot ve yolcular panik dolu anlar yaşadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar yakıt konusunda da sorun yaşadı. Pilotların kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İşte o konuşmalar.;
İşte havalimanı etrafında tur atan uçaklar:
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Kule ile pilot arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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