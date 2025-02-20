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Valilik Duyurdu: İstanbul'da Yarın Okullar Tatil, Motorsikletlilere Trafik Yasağı

Valilik Duyurdu: İstanbul'da Yarın Okullar Tatil, Motorsikletlilere Trafik Yasağı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.02.2025 - 18:10

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bununla birlikte eğitime de kar engeli geldi. Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi. Motorsikletlilere trafik yasağı geldi.

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Bu gece saat 24 itibari ile tüm motosikletlilerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkış yasaklandı.

Bu gece saat 24 itibari ile tüm motosikletlilerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkış yasaklandı.

Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Saat 18.00'da kameraların karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül'den tatil kararı geldi. Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Saat 18.00'da kameraların karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül'den tatil kararı geldi. Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

'İstanbul'da Çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Yağışın 24 Şubat akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz'' diyen Vali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: ''İstanbulumuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla çalışma içindeyiz. Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz hemşerimiz, bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.''

Gül, özellikle de Pazar günü için uyarılarda bulundu.

Gül, özellikle de Pazar günü için uyarılarda bulundu.

Pazar günü kar yağışının etkili olacağını vurgulayan Gül, ''İki gündür Meteoroloji'den aldığımız verilere göre, bugün devam eden yağışlar Boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olmuştur. Cuma ve cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Pazar günkü kar yağışının genellikle Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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