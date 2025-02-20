Valilik Duyurdu: İstanbul'da Yarın Okullar Tatil, Motorsikletlilere Trafik Yasağı

'İstanbul'da Çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Yağışın 24 Şubat akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz'' diyen Vali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: ''İstanbulumuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla çalışma içindeyiz. Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz hemşerimiz, bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.''