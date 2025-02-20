Valilik Duyurdu: İstanbul'da Yarın Okullar Tatil, Motorsikletlilere Trafik Yasağı
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Yarın Okullar Tatil, Motorsikletlilere Trafik Yasağı
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Bu gece saat 24 itibari ile tüm motosikletlilerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkış yasaklandı.
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Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.
Saat 18.00'da kameraların karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül'den tatil kararı geldi. Gül, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
Gül, özellikle de Pazar günü için uyarılarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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