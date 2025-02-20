AKP Grup Toplantısında Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alkışları Konuşuluyor
AKP Grup Toplantısında Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alkışları Konuşuluyor
19 Şubat’ta gerçekleşen AKP Grup Toplantısı’ndan görüntülerle yapılan bir kolaj video gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşma yaparken arkasında yer alan AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yalnızca elleriyle kadraja yansımıştı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sözünden sonra alkış tuttuğu anlar kameraya yansıdı.
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Ortaya çıkan görüntüler bir araya getirilince oluşan alkış tufanı tebessüm ettirdi.
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Odatv de o anları bizler için editleyerek aktardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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