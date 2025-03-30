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Yapay Zeka Hazırladı: Yüzüklerin Efendisi’ni Studio Ghibli Çekseydi Nasıl Görünürdü?

Yapay Zeka Hazırladı: Yüzüklerin Efendisi’ni Studio Ghibli Çekseydi Nasıl Görünürdü?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 22:45

ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' tarzındaki görseller, sosyal medyada viral oldu. Studio Ghibli'nin merak konusu olmasının ardından X'te '@PJaccetturo' adlı kullanıcıdan sinema severleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yılların efsanesi Yüzüklerin Efendisi'ni Studio Ghibli ile adeta baştan yarattı. “Yüzüklerin Efendisi’ni Hayao Miyazaki yönetseydi nasıl olurdu?” sorusuyla yola çıkan sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük beğeni topladı.

Kaynak: https://x.com/pjaccetturo/status/1905...
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Yüzüklerin Efendisi, Hayao Miyazaki’nin gözünden nasıl görünürdü, sorusuna yapay zeka muhteşem bir yanıt verdi.

Yüzüklerin Efendisi, Hayao Miyazaki’nin gözünden nasıl görünürdü, sorusuna yapay zeka muhteşem bir yanıt verdi.

Sinemaseverler ve fantastik edebiyat hayranları, son dönemde yapay zekanın sınırlarını zorlayan yaratıcı projelerle sık sık karşılaşıyor. Bu projelerden biri de Yüzüklerin Efendisi’nin Studio Ghibli tarzı yaratımı oldu.

Sosyal medya kullanıcısı P.J. Accetturo, Yüzük Kardeşliği filminin orijinal fragmanını Studio Ghibli estetiğinde yeniden yaratmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalandı. 

Bu proje için 9 saat harcadığını ve yaklaşık 250 dolar değerinde Kling kredisi kullandığını belirtti. 

Çalışma sürecinde, önce fragmandaki tüm kareleri (toplam 102 çekim) tek tek yakaladı, ardından OpenAI’nin Sora aracıyla her sahneyi Studio Ghibli tarzına uygun şekilde yeniden tasarladı.

Sonuç olarak, filmde izlediğimiz tüm Orta Dünya, Miyazaki’nin büyülü dokunuşuyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

İşte o paylaşım:

Eğer Accetturo’nun projesi sizi heyecanlandırdıysa Studio Ghibli tarafından hazırlanan diğer yapımlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Eğer Accetturo’nun projesi sizi heyecanlandırdıysa Studio Ghibli tarafından hazırlanan diğer yapımlara da bakmak isteyebilirsiniz:

Ruhların Kaçışı (Spirited Away), Komşum Totoro (My Neighbor Totoro), Prenses Mononoke (Princess Mononoke) gibi yapımlarla tanınan stüdyo, doğa sevgisi, güçlü kadın karakterler, mitolojik unsurlar ve büyüleyici dünyalarla dikkat çekiyor. Siz bu yapımlardan birini izlediniz mi?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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