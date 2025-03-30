Yapay Zeka Hazırladı: Yüzüklerin Efendisi’ni Studio Ghibli Çekseydi Nasıl Görünürdü?
Yapay Zeka Hazırladı: Yüzüklerin Efendisi’ni Studio Ghibli Çekseydi Nasıl Görünürdü?
Kaynak: https://x.com/pjaccetturo/status/1905...
ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' tarzındaki görseller, sosyal medyada viral oldu. Studio Ghibli'nin merak konusu olmasının ardından X'te '@PJaccetturo' adlı kullanıcıdan sinema severleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yılların efsanesi Yüzüklerin Efendisi'ni Studio Ghibli ile adeta baştan yarattı. “Yüzüklerin Efendisi’ni Hayao Miyazaki yönetseydi nasıl olurdu?” sorusuyla yola çıkan sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük beğeni topladı.
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Yüzüklerin Efendisi, Hayao Miyazaki’nin gözünden nasıl görünürdü, sorusuna yapay zeka muhteşem bir yanıt verdi.
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Eğer Accetturo’nun projesi sizi heyecanlandırdıysa Studio Ghibli tarafından hazırlanan diğer yapımlara da bakmak isteyebilirsiniz:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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