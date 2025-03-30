Yapay Zeka Hazırladı: Yüzüklerin Efendisi’ni Studio Ghibli Çekseydi Nasıl Görünürdü?

Sinemaseverler ve fantastik edebiyat hayranları, son dönemde yapay zekanın sınırlarını zorlayan yaratıcı projelerle sık sık karşılaşıyor. Bu projelerden biri de Yüzüklerin Efendisi’nin Studio Ghibli tarzı yaratımı oldu.

Sosyal medya kullanıcısı P.J. Accetturo, Yüzük Kardeşliği filminin orijinal fragmanını Studio Ghibli estetiğinde yeniden yaratmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalandı.

Bu proje için 9 saat harcadığını ve yaklaşık 250 dolar değerinde Kling kredisi kullandığını belirtti.

Çalışma sürecinde, önce fragmandaki tüm kareleri (toplam 102 çekim) tek tek yakaladı, ardından OpenAI’nin Sora aracıyla her sahneyi Studio Ghibli tarzına uygun şekilde yeniden tasarladı.

Sonuç olarak, filmde izlediğimiz tüm Orta Dünya, Miyazaki’nin büyülü dokunuşuyla bambaşka bir görünüme kavuştu.