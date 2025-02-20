Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yeni Fiyatları Duyurdu
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yeni Fiyatları Duyurdu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı ise 30 TL oldu.
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Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı merak edilirken resmi açıklama geldi.
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Geçen sene 15 liradan satılan Ramazan pidesi 20 TL oldu.
Ramazan pidesine yüzde 35 zam geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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