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Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yeni Fiyatları Duyurdu

Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yeni Fiyatları Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 12:57

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı ise 30 TL oldu.

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Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı merak edilirken resmi açıklama geldi.

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı merak edilirken resmi açıklama geldi.

Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca Müslüman 28 Şubat Cuma günün 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece ilk sahurunu yapacak.

Geçen sene 15 liradan satılan Ramazan pidesi 20 TL oldu.

Geçen sene 15 liradan satılan Ramazan pidesi 20 TL oldu.

Ensonhaber’e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin yeni fiyatlarını duyurdu.  

250 gram pidenin yeni fiyatın 20 TL oldu. 370 gram pide ise 30 TL’den satılacak.

Ramazan pidesine yüzde 35 zam geldi.

Ramazan pidesine yüzde 35 zam geldi.

Geçen sene 340 gramdan satılan pidenin hem gramajı arttı hem fiyatı. 370 gramdan satılacak pideye yeni fiyatının 30 TL olması kararlaştırıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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