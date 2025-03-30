Flörtleşirken En Çok Hangi Hatayı Yapıyorsun?
Flörtleşirken En Çok Hangi Hatayı Yapıyorsun?
Flörtleşmek, bir yandan heyecan dolu bir macera, bir yandan da dikkat gerektiren ince bir sanat. Ancak bazen farkında olmadan yaptığımız küçük hatalar, bu büyülü sürecin önüne geçebiliyor. Peki, sen flörtleşirken en çok hangi hatayı yapıyorsun? Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Flörtleşmeye başladığında ilk adımın genelde ne olur?
3. Flört ettiğin kişinin mesajlarına genelde nasıl cevap verirsin?
4. Hoşlandığın kişi sana beklenmedik bir mesaj attı diyelim. Ne yaparsın?
5. Karşı tarafın bir davranışı seni rahatsız ettiğinde ne yaparsın?
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6. Flörtleşirken en sık yaptığın içsel sorgulama nedir?
7. Peki flörtleştiğin kişi seni birden bir etkinliğe davet ederse nasıl tepki verirsin?
8. Gelelim flörtleşme sürecinde en büyük korkuna! Nedir korkun?
Duygularını fazla açığa dökmek!
Kendini sürekli kanıtlamaya çalışmak!
Her şeyi şakaya vurmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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