Ubisoft Steam'e Geri Dönüyor: Oyunlar Artık İlk Günden Steam'e de Gelecek
Ubisoft Steam'e Geri Dönüyor: Oyunlar Artık İlk Günden Steam'e de Gelecek
Assassin's Creed Shadows'un ertelenme haberinin ardından Ubisoft cephesinden önemli bir gelişme daha var. Ubisoft oyunları artık ilk günden Steam'e de gelecek.
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Ubisoft bu zamana dek hiç resmi ağızlarca doğrulanmamış olsa da çoğu oyununun çıkışında Steam'i es geçiyordu.
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Ancak Ubisoft'un Steam inadı nihayetinde kırılmış gibi görünüyor.
Ancak Ubisoft oyunlarının Steam'e dönüşü Ubisoft Connect'ten kurtulacağımız anlamına gelmiyor olabilir.
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