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Ubisoft Steam'e Geri Dönüyor: Oyunlar Artık İlk Günden Steam'e de Gelecek

Ubisoft Steam'e Geri Dönüyor: Oyunlar Artık İlk Günden Steam'e de Gelecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 16:55

Assassin's Creed Shadows'un ertelenme haberinin ardından Ubisoft cephesinden önemli bir gelişme daha var. Ubisoft oyunları artık ilk günden Steam'e de gelecek.

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Ubisoft bu zamana dek hiç resmi ağızlarca doğrulanmamış olsa da çoğu oyununun çıkışında Steam'i es geçiyordu.

Ubisoft bu zamana dek hiç resmi ağızlarca doğrulanmamış olsa da çoğu oyununun çıkışında Steam'i es geçiyordu.

2019'dan bu yana devam eden süreç resmi olarak hiç doğrulanmadı ancak Ubisoft The Division 2 ile başlayan süreçte pek çok oyununu Steam'e getirmemeyi seçtiği bir politika izliyordu.

Ancak Ubisoft'un Steam inadı nihayetinde kırılmış gibi görünüyor.

Ancak Ubisoft'un Steam inadı nihayetinde kırılmış gibi görünüyor.

Assassin's Creed Shadows'un gelecek yıl karşımıza çıkacağını söyleyen duyuruda ayrıca oyunun ilk günden Steam'e de geleceğine yer verildi. Bunun yanında çıkışının üzerinden henüz fazla zaman geçmemiş olan Star Wars: Outlaws da yakın zamanda Steam'deki yerini alacak. Avatar: Frontiers of Pandora'nın çıkışından altı ay sonra Steam'e gelmesi Ubisoft'un politikasını yumuşattığı yönünde değerlendirilmişti. Yeni haberler ise durumu netliğe kavuşturan cinsten.

Ancak Ubisoft oyunlarının Steam'e dönüşü Ubisoft Connect'ten kurtulacağımız anlamına gelmiyor olabilir.

Ancak Ubisoft oyunlarının Steam'e dönüşü Ubisoft Connect'ten kurtulacağımız anlamına gelmiyor olabilir.

Pek çok diğer şirket oyuncuların adeta sabırlarını zorlayan launcher programlarından kurtulmaya başlamışken Kotaku'nun haberine göre Ubisoft bu konuda adım atmış değil. Eh ne diyelim, yine de hiç yoktan iyidir!

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