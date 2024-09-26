God of War Ragnarrok'ta PSN Zorunluluğunu Geçebilen Mod Kaldırıldı

Daha öncesinde Sony oyunu güncellese dahi modu terk etmeyeceğini belirten iArtoriasUA yaptığı açıklamada modun ulaştığı popülerliği bildiğini ancak Sony'nin kendisine karşı yasal işlem başlatabileceği korkusuyla modu yayından kaldırdığını söyledi. Firma tarafından herhangi bir gözdağıyla korkutulup korkutulmadığını açıklamayan geliştirici kararın tamamen kişisel olduğunu da söylüyor.