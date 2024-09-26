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God of War Ragnarrok'ta PSN Zorunluluğunu Geçebilen Mod Kaldırıldı

God of War Ragnarrok'ta PSN Zorunluluğunu Geçebilen Mod Kaldırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 14:26

God of War Ragnarok'un PC'ye gelişiyle oyunculardan PSN zorunluluğu istemesi oyuncuların epey canını sıkmıştı. Oyundaki PSN zorunluluğunu atlatabilen popüler modun kaldırılması ise kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

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God of War Ragnarok geçtiğimiz günlerde PC'ye de gelmiş ancak oyunun PC'deki ilk günleri hayli sancılı geçmişti.

God of War Ragnarok geçtiğimiz günlerde PC'ye de gelmiş ancak oyunun PC'deki ilk günleri hayli sancılı geçmişti.

PC'ye gelişi dört gözle beklenen oyun PSN hesabı kullanmayı da zorunlu kılıyordu. Bu durum karşısında oyuncular da Sony'e tepkilerini God of War Ragnarok'u olumsuz inceleme yağmuruna tutarak göstermişlerdi.

PSN zorunluluğu karşısında oyuncuların imdadına ise bu süreci tamamen atlatmayı sağlayan bir mod yetişmişti.

PSN zorunluluğu karşısında oyuncuların imdadına ise bu süreci tamamen atlatmayı sağlayan bir mod yetişmişti.

PC'de PSN hesabıyla uğraşmak istemeyen oyuncuların imdadına yetişen, 'iArtoriasUA' adlı kullanıcı tarafından geliştirilen ve Nexus Mod gibi mecralar üzerinden ücretsiz erişilebilen mod binlerce indirmeye ulaşmasına rağmen sahibi tarafından kaldırıldı.

Oyuncular Sony'nin mod geliştiricisini tehdit ettiğini düşünürlerken modun sahibinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Oyuncular Sony'nin mod geliştiricisini tehdit ettiğini düşünürlerken modun sahibinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Daha öncesinde Sony oyunu güncellese dahi modu terk etmeyeceğini belirten iArtoriasUA yaptığı açıklamada modun ulaştığı popülerliği bildiğini ancak Sony'nin kendisine karşı yasal işlem başlatabileceği korkusuyla modu yayından kaldırdığını söyledi. Firma tarafından herhangi bir gözdağıyla korkutulup korkutulmadığını açıklamayan geliştirici kararın tamamen kişisel olduğunu da söylüyor.

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