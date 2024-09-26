God of War Ragnarrok'ta PSN Zorunluluğunu Geçebilen Mod Kaldırıldı
God of War Ragnarrok'ta PSN Zorunluluğunu Geçebilen Mod Kaldırıldı
God of War Ragnarok'un PC'ye gelişiyle oyunculardan PSN zorunluluğu istemesi oyuncuların epey canını sıkmıştı. Oyundaki PSN zorunluluğunu atlatabilen popüler modun kaldırılması ise kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
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God of War Ragnarok geçtiğimiz günlerde PC'ye de gelmiş ancak oyunun PC'deki ilk günleri hayli sancılı geçmişti.
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PSN zorunluluğu karşısında oyuncuların imdadına ise bu süreci tamamen atlatmayı sağlayan bir mod yetişmişti.
Oyuncular Sony'nin mod geliştiricisini tehdit ettiğini düşünürlerken modun sahibinden de konuya ilişkin açıklama geldi.
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