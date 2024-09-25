Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Horizon Zero Dawn Remastered Resmi Olarak Duyuruldu

Horizon Zero Dawn Remastered Resmi Olarak Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 17:33

Dedikodularını bir süredir duyduğumuz haberler nihayet resmiyete kavuştu. Horizon Zero Dawn Remastered Sony'nin State of Play sunumunda resmi olarak duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Horizon Zero Dawn 2017 yılında oyuncularla buluşmuştu.

PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Horizon Zero Dawn 2017 yılında oyuncularla buluşmuştu.

Guerilla Games tarafından geliştirilen ve bizleri insanlığın yok olmanın eşiğinden döndüğü, dünyada ise enteresan makinaların hüküm sürdüğü bir geleceğe götüren Horizon Zero Dawn daha sonrasında 2020 yılında PC için de çıkmıştı.

Bir süredir dedikodu boyutunda adı anılan Horizon Zero Dawn Remastered nihayet resmi olarak duyuruldu.

Peki Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?

Peki Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?

Görsel iyileştirmelerin yanında farklı grafik modları, yeniden kaydedilmiş diyaloglar ve ekstra seçenekler içerecek oyun 31 Ekim 2024 tarihinde karşımızda olacak. Kısacası Aloy'a yeniden kavuşmak için fazla beklememize de gerek kalmayacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın