Horizon Zero Dawn Remastered Resmi Olarak Duyuruldu
Horizon Zero Dawn Remastered Resmi Olarak Duyuruldu
Dedikodularını bir süredir duyduğumuz haberler nihayet resmiyete kavuştu. Horizon Zero Dawn Remastered Sony'nin State of Play sunumunda resmi olarak duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan Horizon Zero Dawn 2017 yılında oyuncularla buluşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir dedikodu boyutunda adı anılan Horizon Zero Dawn Remastered nihayet resmi olarak duyuruldu.
Peki Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın