Volkan Demirel Yabancı Maddeler Sebebiyle Yarıda Kalan Madrid Derbisini Yorumladı

Dün gece oynanan Madrid Derbisi'ne yaşanan tribün olayları damga vurdu. Real Madrid'in golünün ardından artan gerilimde kaleci Courtois'ya Atletico tribünlerinden madde yağdı. Hakemin müdahale ettiği olayda maç yarıda kaldı, hakem sahaya 'bir daha madde atılmaması' şartıyla çıktı. Bu duruma eski milli kaleci Volkan Demirel kendi üslubuyla ilginç bir yorum yaptı.