Volkan Demirel Yabancı Maddeler Sebebiyle Yarıda Kalan Madrid Derbisini Yorumladı
Volkan Demirel Yabancı Maddeler Sebebiyle Yarıda Kalan Madrid Derbisini Yorumladı
Dün gece oynanan Madrid Derbisi'ne yaşanan tribün olayları damga vurdu. Real Madrid'in golünün ardından artan gerilimde kaleci Courtois'ya Atletico tribünlerinden madde yağdı. Hakemin müdahale ettiği olayda maç yarıda kaldı, hakem sahaya 'bir daha madde atılmaması' şartıyla çıktı. Bu duruma eski milli kaleci Volkan Demirel kendi üslubuyla ilginç bir yorum yaptı.
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Atletico Madrid'in Real Madrid'le evinde 1-1 berabere kaldığı maça saha ve tribün olayları damga vurdu.
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Kaleci Courotis'ya atılan maddeler sebebiyle maç yarıda kalırken, uzun süre hakem sahaya çıkmadı. Hakem sahaya "madde atılırsa maçı tatil ederim" tehdidiyle çıkabildi.
Bu duruma eski milli kaleci Volkan Demirel'den ilginç bir yorum geldi. Demirel, kendi tecrübelerini aktarırken Courtois için de "hassas çocuk" dedi.
Volkan Demirel, "Bursa'da Trabzon'da Galatasaray ve Beşiktaş'ta hep madde attılar ama hiç isabet ettiremediler. Ben onlar attıkça daha iyi oynuyordum" dedi.
Volkan Demirel, Courtois ile ilgili de yorum yaptı. Demirel, "Courtois bir iki maddede içeri gitmiş, hassas çocuk" dedi.
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