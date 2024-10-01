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Galatasaray'ın Yeni Transferi Jelert ile Yollar Ayrılıyor

Galatasaray'ın Yeni Transferi Jelert ile Yollar Ayrılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 10:11

Kopenhag'tan 9 Milyon Euro'ya transfer edilen Jelert için ayrılık iddiası gündeme geldi. Skorer'in özel haberine göre ocak ayında Jelert'in kiralanması gündeme geldi.

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Skorer'in haberine göre Galatasaray, sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Elias Jelert'in transferinden dolayı pişmanlık yaşıyor.

Skorer'in haberine göre Galatasaray, sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Elias Jelert'in transferinden dolayı pişmanlık yaşıyor.

Galatasaray, Sacha Boey’in transferinin ardından Leo Dubois ve Serge Aurier ile sağ bek sorununu çözmeyi hedeflemiş, ancak bu konuda başarılı olamamıştı.

Galatasaray, Sacha Boey’in transferinin ardından Leo Dubois ve Serge Aurier ile sağ bek sorununu çözmeyi hedeflemiş, ancak bu konuda başarılı olamamıştı.

Teknik kadronun, Kaan Ayhan veya Barış’ı ilk seçenek olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Jelert’in sol bekte Jakobs’un alternatifi olacağı düşünülse de, 9 milyon Euro'ya transfer edilen bir oyuncu için bu durumun lüks olacağı vurgulandı.

Teknik kadronun, Kaan Ayhan veya Barış’ı ilk seçenek olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Jelert’in sol bekte Jakobs’un alternatifi olacağı düşünülse de, 9 milyon Euro'ya transfer edilen bir oyuncu için bu durumun lüks olacağı vurgulandı.

Ocak ayında kiralık ya da farklı yollarla başka kulüplere önerilecek, yerine farklı bir isim ya da takım içi alternatifler aranacak.

Ocak ayında kiralık ya da farklı yollarla başka kulüplere önerilecek, yerine farklı bir isim ya da takım içi alternatifler aranacak.

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