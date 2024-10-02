Ancelotti Son Maçta Süre Vermediği Arda Güler'in Geleceğine Dair Son Noktayı Koydu!
Ancelotti Son Maçta Süre Vermediği Arda Güler'in Geleceğine Dair Son Noktayı Koydu!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncu için çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.
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Madrid derbisinde forma giyememişti.
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Karşılaşma sonrası teknik direktörü Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.
Beklenen açıklama geldi.
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