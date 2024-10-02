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Ancelotti Son Maçta Süre Vermediği Arda Güler'in Geleceğine Dair Son Noktayı Koydu!

Ancelotti Son Maçta Süre Vermediği Arda Güler'in Geleceğine Dair Son Noktayı Koydu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 12:46

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, genç oyuncu için çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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Madrid derbisinde forma giyememişti.

Madrid derbisinde forma giyememişti.

Eflatun-beyazlılar, ligin 8. haftasında Atletico'ya konuk olmuş, mücadeleden 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Karşılaşma sonrası teknik direktörü Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.

Karşılaşma sonrası teknik direktörü Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.

İspanyol basınında, milli futbolcunun derbide oynamadığı için mutsuz olduğunu bu yüzden Ancelotti'ye oynamayacaksa ayrılmak istediğini belirtilmişti.

Beklenen açıklama geldi.

Beklenen açıklama geldi.

Ancelotti, Lille ile oynanacak karşılaşma öncesinde Arda hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam, 'Şu ana kadar geçen sezondan daha fazla süre aldı. Real Madrid'deki rolünü biliyor ve burada kesinlikle geleceği var.' diyerek herhangi bir ayrılığın olmayacağını ifade etti.

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