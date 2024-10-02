Ancelotti Son Maçta Süre Vermediği Arda Güler'in Geleceğine Dair Son Noktayı Koydu!

Ancelotti, Lille ile oynanacak karşılaşma öncesinde Arda hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam, 'Şu ana kadar geçen sezondan daha fazla süre aldı. Real Madrid'deki rolünü biliyor ve burada kesinlikle geleceği var.' diyerek herhangi bir ayrılığın olmayacağını ifade etti.