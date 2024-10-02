Ali Koç İçin Adaylıktan Çekilen Sadettin Saran Eleştirilere Tepki Gösterdi!
Ali Koç İçin Adaylıktan Çekilen Sadettin Saran Eleştirilere Tepki Gösterdi!
Ali Koç için adaylıktan çekilen Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine son verememesi durumunda yeniden aday olacağını açıkladı. (Rafine TV)
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9 Haziran'da kazanan Ali Koç olmuştu.
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Sadettin Saran, adaylıktan vazgeçmişti.
Rafine TV'ye konuk olan Fenerbahçeli iş insanı, bir sonraki seçimi işaret ederken kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi.👇🏻
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