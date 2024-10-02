Ali Koç İçin Adaylıktan Çekilen Sadettin Saran Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon kaçan şampiyonluk sonrası İsmail Kartal ile yolları ayırmış, seçime gitmişti. Seçimde eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, yarışmıştı. Koç, büyük bir farkla yeniden başkanlığa seçilen isim olmuştu.