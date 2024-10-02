Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Ali Koç İçin Adaylıktan Çekilen Sadettin Saran Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Ali Koç İçin Adaylıktan Çekilen Sadettin Saran Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 11:58

Ali Koç için adaylıktan çekilen Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine son verememesi durumunda yeniden aday olacağını açıkladı. (Rafine TV)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9 Haziran'da kazanan Ali Koç olmuştu.

9 Haziran'da kazanan Ali Koç olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon kaçan şampiyonluk sonrası İsmail Kartal ile yolları ayırmış, seçime gitmişti. Seçimde eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, yarışmıştı. Koç, büyük bir farkla yeniden başkanlığa seçilen isim olmuştu.

Sadettin Saran, adaylıktan vazgeçmişti.

Sadettin Saran, adaylıktan vazgeçmişti.

2023'ün Ekim ayında seçim çalışmalarına başladığını duyuran Saran, mevcut başkan Koç'un adaylığını açıklamaması durumunda başkan adaylığını resmi olarak ilan edeceğini belirtmişti. Koç'tan beklenen haber gelince Saran da Koç'u desteklediğini ifade ederek aday olmayacağını paylaşmıştı.

Rafine TV'ye konuk olan Fenerbahçeli iş insanı, bir sonraki seçimi işaret ederken kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi.👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın