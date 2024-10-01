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Inter Forması Giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızılyıldız Ağlarına Muhteşem Gol

Inter Forması Giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızılyıldız Ağlarına Muhteşem Gol

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 00:27

İtalya Seri A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk ettikleri karşılaşmada harika bir gole imza attı.

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Inter, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonun ilk haftasında Manchester City ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Inzaghi yönetimindeki ekip, turnuvadaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 4-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu, fririkten attığı golle maçta gol perdesini açan isim oldu.

Hakan Çalhanoğlu, fririkten attığı golle maçta gol perdesini açan isim oldu.

Tecrübeli orta saha, mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıktı. Milli futbolcu, serbest vuruştan ağları buldu. Karşılaşmanın diğer golleri, 59. dakikada Arnautovic, 71. dakikada Martinez ve 81. dakikada Taremi'den geldi.

İşte o nefis gol 👇

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