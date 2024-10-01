Inter Forması Giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızılyıldız Ağlarına Muhteşem Gol
Inter Forması Giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızılyıldız Ağlarına Muhteşem Gol
İtalya Seri A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk ettikleri karşılaşmada harika bir gole imza attı.
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Inter, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti.
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Hakan Çalhanoğlu, fririkten attığı golle maçta gol perdesini açan isim oldu.
İşte o nefis gol 👇
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