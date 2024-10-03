Birinci ve Sonuncu Galatasaraylı: Katharina Amalia, Türkiye'deki Futbolcuları Yakışıklılığına Göre Sıraladı!
Birinci ve Sonuncu Galatasaraylı: Katharina Amalia, Türkiye'deki Futbolcuları Yakışıklılığına Göre Sıraladı!
Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amelia'nin Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini duyurduğu videosu gündeme bomba gibi oturmuştu. Türkiye'deki futbolculardan aldığı etkileşimi seven Amelia, bu sefer de hepsini tek tek masaya yatırıp, yakışıklılığına göre sıraladı!
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Ne olduysa Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla maçı sonrası olmuş, Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın Instagram'daki paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.
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Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini davet ettiğini söyleyen ve bir günlük seyahatının detaylarını paylaşan Amalia, büyük bir gizem yaratmış, hangi Galatasaylı ismin bu işin arkasında olduğunu merak ettirmişti.
Türkiye spor gündemine oturan Amalia, kendisiyle ilgili haberleri görünce de şoka girmişti hatta.
Türk basınından aldığı etkileşime doyamayan Katharina Amalia, geçtiğimiz saatlerde yeni bir hamlede daha bulundu!
Türkiye'deki futbolcuları tek tek masaya yatıran Amalia, hepsini yakışıklılığına göre sıraladı. Birinci sırada da sonuncu sırada da birer Galatasaraylı yer aldı!
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