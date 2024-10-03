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Birinci ve Sonuncu Galatasaraylı: Katharina Amalia, Türkiye'deki Futbolcuları Yakışıklılığına Göre Sıraladı!

Birinci ve Sonuncu Galatasaraylı: Katharina Amalia, Türkiye'deki Futbolcuları Yakışıklılığına Göre Sıraladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 20:12

Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amelia'nin Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini duyurduğu videosu gündeme bomba gibi oturmuştu. Türkiye'deki futbolculardan aldığı etkileşimi seven Amelia, bu sefer de hepsini tek tek masaya yatırıp, yakışıklılığına göre sıraladı!

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Ne olduysa Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla maçı sonrası olmuş, Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın Instagram'daki paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.

Ne olduysa Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla maçı sonrası olmuş, Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın Instagram'daki paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.

Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini davet ettiğini söyleyen ve bir günlük seyahatının detaylarını paylaşan Amalia, büyük bir gizem yaratmış, hangi Galatasaylı ismin bu işin arkasında olduğunu merak ettirmişti.

Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini davet ettiğini söyleyen ve bir günlük seyahatının detaylarını paylaşan Amalia, büyük bir gizem yaratmış, hangi Galatasaylı ismin bu işin arkasında olduğunu merak ettirmişti.

Kaçıranlar için Amalia'nın maç günü yaptığı paylaşım ve videosuna bu içeriğimizde yer vermiştik:

Türkiye spor gündemine oturan Amalia, kendisiyle ilgili haberleri görünce de şoka girmişti hatta.

Türkiye spor gündemine oturan Amalia, kendisiyle ilgili haberleri görünce de şoka girmişti hatta.

Meraklısı için olan bitene tepkisinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Türk basınından aldığı etkileşime doyamayan Katharina Amalia, geçtiğimiz saatlerde yeni bir hamlede daha bulundu!

Türk basınından aldığı etkileşime doyamayan Katharina Amalia, geçtiğimiz saatlerde yeni bir hamlede daha bulundu!

Türkiye'deki futbolcuları tek tek masaya yatıran Amalia, hepsini yakışıklılığına göre sıraladı. Birinci sırada da sonuncu sırada da birer Galatasaraylı yer aldı!

Türkiye'deki futbolcuları tek tek masaya yatıran Amalia, hepsini yakışıklılığına göre sıraladı. Birinci sırada da sonuncu sırada da birer Galatasaraylı yer aldı!

Sona kaldığı için 1'e yerleştirmek zorunda kalsa da ilk sırada Michy Batshuayi yer aldı. İkinci isim Barış Alper Yılmaz, üçüncü isim Dusan Tadic, dördüncü isim Kerem Demirbay, beşinci isim Sebastian Szymanski, altıncı isim Gedson Fernandes, yedinci isim Kerem Aktürkoğlu, sekizinci isim Fred, dokuzuncu isim Wilfred Zaha, ve onuncu isim de Davinson Sanchez oldu!

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