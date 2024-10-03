Birinci ve Sonuncu Galatasaraylı: Katharina Amalia, Türkiye'deki Futbolcuları Yakışıklılığına Göre Sıraladı!

Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amelia'nin Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini duyurduğu videosu gündeme bomba gibi oturmuştu. Türkiye'deki futbolculardan aldığı etkileşimi seven Amelia, bu sefer de hepsini tek tek masaya yatırıp, yakışıklılığına göre sıraladı!