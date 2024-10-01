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Leydi Di Filminin Galası İçin Seçtiği Kombinle Dumura Uğratan Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!

Leydi Di Filminin Galası İçin Seçtiği Kombinle Dumura Uğratan Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 23:55

Leydi Di filminde Maya karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen filmin galasında giydiği elbiseyle alay konusu oldu!

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Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, İçerde gibi başarılı projelerde yer alan, son olarak da karşımıza Kirli Sepeti'ndeki rolüyle çıkan Bestemsu Özdemir'i tanıyorsunuzdur!

Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, İçerde gibi başarılı projelerde yer alan, son olarak da karşımıza Kirli Sepeti'ndeki rolüyle çıkan Bestemsu Özdemir'i tanıyorsunuzdur!

Estetiği olmadığını iddia eden ve bu yüzden de sık sık tepki çeken Özdemir'in şimdilerde iki yeni projesi daha var! Kendisi bu sezon İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakterini canlandıracak.

Estetiği olmadığını iddia eden ve bu yüzden de sık sık tepki çeken Özdemir'in şimdilerde iki yeni projesi daha var! Kendisi bu sezon İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakterini canlandıracak.

Ayrıca 4 Ekim'de vizyona girecek Leydi Di isimli filmde de Maya karakterine hayat verecek!

Ayrıca 4 Ekim'de vizyona girecek Leydi Di isimli filmde de Maya karakterine hayat verecek!

Belki denk gelen olmuştur, geçtiğimiz haftalarda karakterinin dansıyla gündeme oturmuş, tüm gözleri üzerine çekmişti kendisi.

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Leydi Di'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti ve su gibi görmeyi beklediğimiz Bestemsu Özdemir'in bebek mavisi tamamı püskülden oluşan bir elbise tercih etmesi resmen hüsrana uğrattı!

Leydi Di'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti ve su gibi görmeyi beklediğimiz Bestemsu Özdemir'in bebek mavisi tamamı püskülden oluşan bir elbise tercih etmesi resmen hüsrana uğrattı!

Buyurun, önce bu talihsiz kombini yakından inceleyelim...

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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇

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