Leydi Di Filminin Galası İçin Seçtiği Kombinle Dumura Uğratan Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!
Leydi Di Filminin Galası İçin Seçtiği Kombinle Dumura Uğratan Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!
Leydi Di filminde Maya karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen filmin galasında giydiği elbiseyle alay konusu oldu!
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Sakarya Fırat, Kara Para Aşk, İçerde gibi başarılı projelerde yer alan, son olarak da karşımıza Kirli Sepeti'ndeki rolüyle çıkan Bestemsu Özdemir'i tanıyorsunuzdur!
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Estetiği olmadığını iddia eden ve bu yüzden de sık sık tepki çeken Özdemir'in şimdilerde iki yeni projesi daha var! Kendisi bu sezon İnci Taneleri'nde "Semiramis" karakterini canlandıracak.
Ayrıca 4 Ekim'de vizyona girecek Leydi Di isimli filmde de Maya karakterine hayat verecek!
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Leydi Di'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti ve su gibi görmeyi beklediğimiz Bestemsu Özdemir'in bebek mavisi tamamı püskülden oluşan bir elbise tercih etmesi resmen hüsrana uğrattı!
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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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Sonunda övmemişsin Onedio bu kadını tebrikler.