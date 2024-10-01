Piştide Bugün: Dilara Fındıkoğlu İmzalı Kıpkırmızı Korseyi Gigi Hadid mi Daha İyi Taşımış Hande Erçel mi?
Piştide Bugün: Dilara Fındıkoğlu İmzalı Kıpkırmızı Korseyi Gigi Hadid mi Daha İyi Taşımış Hande Erçel mi?
Geçtiğimiz gün Dilara Fındıkoğlu'nun kıpkırmızı korsesini giyip ortalığı ayağa kaldıran pozlar paylaşan Hande Erçel'le Gigi Hadid'in pişti olduğu ortaya çıktı!
Peki sizce kim daha iyi taşımış? Hadi gelin inceleyelim... 🧐
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Dünyaca ünlü isimlerin gala gecelerinde ya da konserlerde giydiği elbiselerin tasarımlarının arkasında son birkaç senedir milli gururumuz Dilara Fındıkoğlu var!
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Kylie ve Kendall Jenner'dan, Bella Hadid, Cardi B, Hailey Bieber, Zendaya ve daha nicelerinin kombinlerinde imzasını taşıyan 27 yaşındaki Fındıkoğlu özgün tasarımlarıyla ağızları açık bırakıyor...
Belki denk gelmişsinizdir, sık sık Dilara Fındıkoğlu koleksiyonundan giyinen Hande Erçel geçtiğimiz günlerde kıpkırmızı bir korseyle adeta büyülemişti.
Aynı Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı korseyi Gigi Hadid'in de zamanında giydiği ortaya çıktı!
E biz de oylamak size düşer diye düşündük! Ne diyorsunuz? Sizce kim daha iyi taşımış?
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