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13 Yaşında Evlendirilen Safiye Soyman'ın Nostalji İçin Paylaştığı "Çocuk Gelin" Fotoğrafına Tepki Yağdı

13 Yaşında Evlendirilen Safiye Soyman'ın Nostalji İçin Paylaştığı "Çocuk Gelin" Fotoğrafına Tepki Yağdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 18:58

13 yaşında evlendirildiğini birçok kez dile getiren Safiye Soyman, nostalji niyetiyle sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı. Soyman'ın 'küçük gelin' notuyla yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı!

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Faik Öztürk'ün biriciği, Seda Sayan'ın kıymetli dostu, senelerdir sesiyle ve şarkılarıyla konuştuğumuz Safiye Soyman'ın kalp sızlatan bir geçmiş hikayesi var biliyorsunuz.

Faik Öztürk'ün biriciği, Seda Sayan'ın kıymetli dostu, senelerdir sesiyle ve şarkılarıyla konuştuğumuz Safiye Soyman'ın kalp sızlatan bir geçmiş hikayesi var biliyorsunuz.

Mutlaka bilen vardır, şimdilerde kendi ayakları üzerinde duran şahane bir kadın ve anne olan Safiye Soyman, ilk evliliğini 13 yaşında henüz küçücük bir kız çocuğuyken yapmıştı.

Mutlaka bilen vardır, şimdilerde kendi ayakları üzerinde duran şahane bir kadın ve anne olan Safiye Soyman, ilk evliliğini 13 yaşında henüz küçücük bir kız çocuğuyken yapmıştı.

Babasının onayıyla kendisinden 11 yaş büyük Ziya Akaröz'le görücü usulü evlendirilen Soyman, olayların nasıl geliştiğini daha önce verdiği röportajda şöyle anlatmıştı;

Babasının onayıyla kendisinden 11 yaş büyük Ziya Akaröz'le görücü usulü evlendirilen Soyman, olayların nasıl geliştiğini daha önce verdiği röportajda şöyle anlatmıştı;

'Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü.'

Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kız çocuğu ve ne yazık ki geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz oğlu Harun Akaröz doğmuştu. Soyman'ın evliliği de 11 yılın sonunda sona ermişti.

Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kız çocuğu ve ne yazık ki geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz oğlu Harun Akaröz doğmuştu. Soyman'ın evliliği de 11 yılın sonunda sona ermişti.

Eskilere dönen ve hüzünlenen Safiye Soyman, geçtiğimiz saatlerde tam da bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eskilere dönen ve hüzünlenen Safiye Soyman, geçtiğimiz saatlerde tam da bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
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13 yaşındaki gelinlikli fotoğrafını "Yaşanmadan Geçen Yıllar Utansın" şarkısı ve "işte ben, küçük gelin" notuyla paylaşan Soyman'ın o yaşta gelin olması sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha kızdırdı ve tepki göstermelerine sebep oldu.

13 yaşındaki gelinlikli fotoğrafını "Yaşanmadan Geçen Yıllar Utansın" şarkısı ve "işte ben, küçük gelin" notuyla paylaşan Soyman'ın o yaşta gelin olması sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha kızdırdı ve tepki göstermelerine sebep oldu.
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