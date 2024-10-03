13 Yaşında Evlendirilen Safiye Soyman'ın Nostalji İçin Paylaştığı "Çocuk Gelin" Fotoğrafına Tepki Yağdı
13 Yaşında Evlendirilen Safiye Soyman'ın Nostalji İçin Paylaştığı "Çocuk Gelin" Fotoğrafına Tepki Yağdı
13 yaşında evlendirildiğini birçok kez dile getiren Safiye Soyman, nostalji niyetiyle sosyal medya hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı. Soyman'ın 'küçük gelin' notuyla yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı!
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Faik Öztürk'ün biriciği, Seda Sayan'ın kıymetli dostu, senelerdir sesiyle ve şarkılarıyla konuştuğumuz Safiye Soyman'ın kalp sızlatan bir geçmiş hikayesi var biliyorsunuz.
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Mutlaka bilen vardır, şimdilerde kendi ayakları üzerinde duran şahane bir kadın ve anne olan Safiye Soyman, ilk evliliğini 13 yaşında henüz küçücük bir kız çocuğuyken yapmıştı.
Babasının onayıyla kendisinden 11 yaş büyük Ziya Akaröz'le görücü usulü evlendirilen Soyman, olayların nasıl geliştiğini daha önce verdiği röportajda şöyle anlatmıştı;
Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kız çocuğu ve ne yazık ki geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz oğlu Harun Akaröz doğmuştu. Soyman'ın evliliği de 11 yılın sonunda sona ermişti.
Eskilere dönen ve hüzünlenen Safiye Soyman, geçtiğimiz saatlerde tam da bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
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13 yaşındaki gelinlikli fotoğrafını "Yaşanmadan Geçen Yıllar Utansın" şarkısı ve "işte ben, küçük gelin" notuyla paylaşan Soyman'ın o yaşta gelin olması sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha kızdırdı ve tepki göstermelerine sebep oldu.
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