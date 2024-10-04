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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Olurken Taraftarların Islıklı Tepkisi Gündem Oldu

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Olurken Taraftarların Islıklı Tepkisi Gündem Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 09:14

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı. Maç içinde taraftarın bazı oyuncuları ıslıklaması ise gündem oldu.

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E. Frankfurt'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Marmoush, 22. dakikada Ebimbe ve 82. dakikada Knauff'tan geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+3'te Masuaku'dan geldi.

E. Frankfurt'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Marmoush, 22. dakikada Ebimbe ve 82. dakikada Knauff'tan geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+3'te Masuaku'dan geldi.

Ciro Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos, sağına uzanarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

Ciro Immobile'nin 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos, sağına uzanarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı file bekçisi Kaua Santos, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı file bekçisi Kaua Santos, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamazken Frankfurt puanını 4'e yükseltti.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamazken Frankfurt puanını 4'e yükseltti.

Beşiktaş taraftarının ıslıklı tepkisi maça damgasını vurdu. Kaleci Ersin ve Muçi tepkilerin odağındaki isimler olurken, maç sonu açıklamasında Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst da bu konuya değindi.

Beşiktaş taraftarının ıslıklı tepkisi maça damgasını vurdu. Kaleci Ersin ve Muçi tepkilerin odağındaki isimler olurken, maç sonu açıklamasında Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst da bu konuya değindi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un maç sonu açıklamalarını şuradan okuyabilirsiniz 👇

Ayrıca maç sonu Beşiktaşlı taraftarlardan birçok tepki geldi👇

Ayrıca maç sonu Beşiktaşlı taraftarlardan birçok tepki geldi👇
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