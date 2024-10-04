Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 Mağlup Olurken Taraftarların Islıklı Tepkisi Gündem Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eintracht Frankfurt 3-1 kazandı. Maç içinde taraftarın bazı oyuncuları ıslıklaması ise gündem oldu.