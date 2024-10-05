Transfermarkt Piyasa Değerlerinde Güncelleme Yaptı, Galatasaraylılar Tepki Yağdırdı!

Almanya merkezli Transfermarkt, neredeyse her futbolseverin ziyaret ettiği bir platform. Dünyanın dört bir yanından futbolcuların bilgilerine bu siteden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

Transfermarkt'ın futbolcular için belirlediği piyasa değerleri de bu sitede yer alıyor. Ayrıca platform, belli zaman dilimlerinde futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yapıyor. Transfermarkt'ın Türkiye Ligi'ndeki oyuncuları kapsayan son fiyat güncellemesine ise sosyal medyada tepkiler giderek artıyor.