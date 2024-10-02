Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Tartışılan Hakemi Cihan Aydın'la İlgili Flaş İddia: FIFA Kokartı Elinden Alındı

'Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı. Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!'