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Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Tartışılan Hakemi Cihan Aydın'la İlgili Flaş İddia: FIFA Kokartı Elinden Alındı

Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Tartışılan Hakemi Cihan Aydın'la İlgili Flaş İddia: FIFA Kokartı Elinden Alındı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 17:38

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündem olan hakem Cihan Aydın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı son gelişmeye göre, Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlamış ve Sarı-Lacivertliler zorlu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlamış ve Sarı-Lacivertliler zorlu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR odasının performansı maçın önüne geçmiş, Fenerbahçe cephesinden hakemle ilgili ciddi eleştiriler gelmişti.

Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR odasının performansı maçın önüne geçmiş, Fenerbahçe cephesinden hakemle ilgili ciddi eleştiriler gelmişti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Cihan Aydın'a çok sert tepki göstermişti 👇

Ilıcalı, hakemlerin tartışmalı kararlarına ateş püskürürken şu ifadeleri kullanmıştı:

Ilıcalı, hakemlerin tartışmalı kararlarına ateş püskürürken şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı. Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!'

Tüm bunlar yaşanırken, bugün Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'dan şok bir bilgi geldi 👇

Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı bilgiye göre Cihan Aydın, FIFA listesinden çıkarıldı. Ayrıca MHK (Merkez Hakem Kurulu), Cihan Aydın'a Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.

Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı bilgiye göre Cihan Aydın, FIFA listesinden çıkarıldı. Ayrıca MHK (Merkez Hakem Kurulu), Cihan Aydın'a Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.

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