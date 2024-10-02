Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Tartışılan Hakemi Cihan Aydın'la İlgili Flaş İddia: FIFA Kokartı Elinden Alındı
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının Tartışılan Hakemi Cihan Aydın'la İlgili Flaş İddia: FIFA Kokartı Elinden Alındı
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündem olan hakem Cihan Aydın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı son gelişmeye göre, Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı.
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlamış ve Sarı-Lacivertliler zorlu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ve VAR odasının performansı maçın önüne geçmiş, Fenerbahçe cephesinden hakemle ilgili ciddi eleştiriler gelmişti.
Ilıcalı, hakemlerin tartışmalı kararlarına ateş püskürürken şu ifadeleri kullanmıştı:
Ömer Faruk Ünal'ın aktardığı bilgiye göre Cihan Aydın, FIFA listesinden çıkarıldı. Ayrıca MHK (Merkez Hakem Kurulu), Cihan Aydın'a Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.
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