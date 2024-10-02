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Halil Umut Meler'in Darbedilmesine İlişkin Davada Erteleme Kararı Çıktı: Duruşma 14 Ekim'e Ertelendi!

Halil Umut Meler'in Darbedilmesine İlişkin Davada Erteleme Kararı Çıktı: Duruşma 14 Ekim'e Ertelendi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 12:39

11 Aralık 2023 tarihinde MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada erteleme kararı çıktı. Duruşma 14 Ekim tarihine ertelendi.

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Hatırlayacağınız üzere, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Türk futbol tarihinin en büyük skandallarından birine imza atılmıştı.

Hatırlayacağınız üzere, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Türk futbol tarihinin en büyük skandallarından birine imza atılmıştı.

Hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın ardından aralarında Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu kişiler tarafından darbedilmişti. Olay daha sonra yargıya taşınmıştı.

Hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın ardından aralarında Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu kişiler tarafından darbedilmişti. Olay daha sonra yargıya taşınmıştı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya ve Osman Erkam Can katılmadı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya ve Osman Erkam Can katılmadı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Halil Umut Meler'in avukatı, sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada söz alan Halil Umut Meler'in avukatı, sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Buna karşın sanık avukatları, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini ileri sürerek, karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti.

Buna karşın sanık avukatları, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini ileri sürerek, karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti.
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Cumhuriyet savcısının görüşü sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda adli tıp raporuna karşı savunma hazırlayabilmeleri için avukatlara ek süre verdi ve duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Cumhuriyet savcısının görüşü sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda adli tıp raporuna karşı savunma hazırlayabilmeleri için avukatlara ek süre verdi ve duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

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