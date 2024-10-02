Halil Umut Meler'in Darbedilmesine İlişkin Davada Erteleme Kararı Çıktı: Duruşma 14 Ekim'e Ertelendi!
Halil Umut Meler'in Darbedilmesine İlişkin Davada Erteleme Kararı Çıktı: Duruşma 14 Ekim'e Ertelendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlayacağınız üzere, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Türk futbol tarihinin en büyük skandallarından birine imza atılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın ardından aralarında Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu kişiler tarafından darbedilmişti. Olay daha sonra yargıya taşınmıştı.
Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya ve Osman Erkam Can katılmadı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Halil Umut Meler'in avukatı, sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini dile getirerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
Buna karşın sanık avukatları, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini ileri sürerek, karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet savcısının görüşü sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda adli tıp raporuna karşı savunma hazırlayabilmeleri için avukatlara ek süre verdi ve duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın