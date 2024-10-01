Kayserispor ve Beşiktaş Arasında Oynanan Maçın Ardından Tribünde Arbede Çıktı: Bir Kişi Aşağıya Uçtu!
Kayserispor ve Beşiktaş Arasında Oynanan Maçın Ardından Tribünde Arbede Çıktı: Bir Kişi Aşağıya Uçtu!
Beşiktaş'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından tribünde büyük olay çıktı. Çıkan kavgada bir kişi tribünden aşağıya uçtu.
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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş zirve takibini sürdürdü.
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Tartışmalı pozisyonların da olduğu karşılaşmanın ardından tribünde arbede çıktı.
Oldukça şiddetlenen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Olay o kadar şiddetli bir noktaya geldi ki, kavga esnasında bir kişi tribünden aşağıya uçtu.
Olaya polis müdahale ederken taraflar güçlükle ayrılabildi.
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