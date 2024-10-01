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Kayserispor ve Beşiktaş Arasında Oynanan Maçın Ardından Tribünde Arbede Çıktı: Bir Kişi Aşağıya Uçtu!

Kayserispor ve Beşiktaş Arasında Oynanan Maçın Ardından Tribünde Arbede Çıktı: Bir Kişi Aşağıya Uçtu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
01.10.2024 - 13:40

Beşiktaş'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından tribünde büyük olay çıktı. Çıkan kavgada bir kişi tribünden aşağıya uçtu. 

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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş zirve takibini sürdürdü.

Maçın detaylarına şurada değinmiştik 👇

Tartışmalı pozisyonların da olduğu karşılaşmanın ardından tribünde arbede çıktı.

Tartışmalı pozisyonların da olduğu karşılaşmanın ardından tribünde arbede çıktı.

Oldukça şiddetlenen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Oldukça şiddetlenen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay o kadar şiddetli bir noktaya geldi ki, kavga esnasında bir kişi tribünden aşağıya uçtu.

Olay o kadar şiddetli bir noktaya geldi ki, kavga esnasında bir kişi tribünden aşağıya uçtu.

Olaya polis müdahale ederken taraflar güçlükle ayrılabildi.

Olaya polis müdahale ederken taraflar güçlükle ayrılabildi.
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Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın videosunu şuradan izleyebilirsiniz 👇

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