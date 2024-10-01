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Çimentaş Elazığspor'un Resmi X Hesabından Yaptığı Mourinho Paylaşımı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Çimentaş Elazığspor'un Resmi X Hesabından Yaptığı Mourinho Paylaşımı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
01.10.2024 - 11:45

Pazar günü oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Jose Mourinho'nun verdiği tepki dünyanın her yerinden ses getirmişti. Çimentaş Elazığspor ise resmi X hesabından yaptığı Mourinho paylaşımıyla izleyenleri gülümsetti. Paylaşım, sosyal medyada bazılarını güldürürken bazıları tarafından gereksiz bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta unutulmaz bir enstantane yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, tartışmalı bir pozisyonun ardından tepki olarak dizüstü bilgisayarını kameranın önüne bırakmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta unutulmaz bir enstantane yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, tartışmalı bir pozisyonun ardından tepki olarak dizüstü bilgisayarını kameranın önüne bırakmıştı.

Portekizli teknik adamın bu hareketi dünya basınında geniş yankı bulurken, sosyal medyada bu konuya dair birçok paylaşım yapıldı.

Portekizli teknik adamın bu hareketi dünya basınında geniş yankı bulurken, sosyal medyada bu konuya dair birçok paylaşım yapıldı.

Mourinho'nun tepkisini kendi paylaşımlarında kullanan Çimentaş Elazığspor, olaya bambaşka bir boyut getirerek izleyenleri gülümsetti. İşte Elazığspor'un X hesabında yaptığı o paylaşım👇

Elazığspor'un bu paylaşımı üzerine yorumlar gecikmedi 👇

Elazığspor'un bu paylaşımı üzerine yorumlar gecikmedi 👇
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