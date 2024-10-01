Çimentaş Elazığspor'un Resmi X Hesabından Yaptığı Mourinho Paylaşımı Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Pazar günü oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Jose Mourinho'nun verdiği tepki dünyanın her yerinden ses getirmişti. Çimentaş Elazığspor ise resmi X hesabından yaptığı Mourinho paylaşımıyla izleyenleri gülümsetti. Paylaşım, sosyal medyada bazılarını güldürürken bazıları tarafından gereksiz bulundu.