Beşiktaş Ajax Yenilgisi Sonrası Kayserispor'u Deplasmanda Üç Golle Geçti
Beşiktaş Ajax Yenilgisi Sonrası Kayserispor'u Deplasmanda Üç Golle Geçti
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden üç puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0'la geçmeyi başardı ve hanesine üç puan yazdırdı.
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Avrupa'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.
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Kayseri'den üç puanı aldı.
Ligde bir sonraki rakip Gaziantep.
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