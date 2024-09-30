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Beşiktaş Ajax Yenilgisi Sonrası Kayserispor'u Deplasmanda Üç Golle Geçti

Beşiktaş Ajax Yenilgisi Sonrası Kayserispor'u Deplasmanda Üç Golle Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 22:04

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden üç puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0'la geçmeyi başardı ve hanesine üç puan yazdırdı.

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Avrupa'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Avrupa'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'e iyi başlayan Beşiktaş,  Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 kaybetmişti. Şok skor, eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Kayseri'den üç puanı aldı.

Kayseri'den üç puanı aldı.

Geçen hafta Eyüpspor'u evinde 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayseripor'u deplasmanda 3-0 yendi. Golleri, Gedson ve Immobile (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 16 yapan Beşiktaş, üçüncü basamağa yükseldi.

Ligde bir sonraki rakip Gaziantep.

Ligde bir sonraki rakip Gaziantep.

3 Ekim'de Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, 6 Ekim'de de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Bu mücadeleden sonra milli araya girilecek.

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