Diddy Skandalı Giderek Büyüyor: 120 Kişi Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlamalarıyla Dava Açmaya Hazırlanıyor
Diddy Skandalı Giderek Büyüyor: 120 Kişi Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlamalarıyla Dava Açmaya Hazırlanıyor
ABD'de gündemi sarsan ''Diddy'' lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs davasında skandalın boyutu her geçen gün büyüyor. 2. Epstein Vakası olarak nitelendirilen davanın mağdurları artmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeye göre, ABD'de 120 kişi, cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Diddy'ye dava açacak. Davacı kişilerin arasında istismarın yaşandığı dönemde henüz reşit olmayan kişiler de bulunuyor.
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ABD'de ünlü rapçi ve yapımcı Sean "Diddy" Combs'a yapılan cinsel saldırı ve istismar suçlamaları gündemden bir türlü düşmüyor. Olayla ilgili aktarılan son bilgiye göre, mağdur olan 120 kişinin Combs'a karşı dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.
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Davacıların yarısını erkek, yarısını kadın mağdurlar oluştururken, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin olaylar yaşandığı esnada reşit olmadığı öğrenildi.
Avukat Tony Buzbee, aynı zamanda "Puff Daddy" olarak da bilinen Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil edeceğini açıkladı.
Avukat Buzbee'nin temsil ettiği mağdurlar, Combs'un kendilerine yıllardır cinsel saldırı ve istismarda bulunduğunu iddia ediyor.
Buzbee, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin, cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını aktardı. Ayrıca bu suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesaj gibi kanıtların da ellerinde olduğunu belirtti.
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Sean Combs hakkında şiddetli cinsel saldırı, video kayıtlarının dağıtımı ve reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar gibi suçlamalar yöneltileceğini aktaran Buzbee, bu süreçte 3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve önümüzdeki bir ay içinde ilgili davaların açılacağını ifade etti.
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