Diddy Skandalı Giderek Büyüyor: 120 Kişi Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlamalarıyla Dava Açmaya Hazırlanıyor

ABD'de gündemi sarsan ''Diddy'' lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs davasında skandalın boyutu her geçen gün büyüyor. 2. Epstein Vakası olarak nitelendirilen davanın mağdurları artmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeye göre, ABD'de 120 kişi, cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Diddy'ye dava açacak. Davacı kişilerin arasında istismarın yaşandığı dönemde henüz reşit olmayan kişiler de bulunuyor.

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