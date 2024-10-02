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Diddy Skandalı Giderek Büyüyor: 120 Kişi Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlamalarıyla Dava Açmaya Hazırlanıyor

Diddy Skandalı Giderek Büyüyor: 120 Kişi Cinsel Saldırı ve İstismar Suçlamalarıyla Dava Açmaya Hazırlanıyor

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
02.10.2024 - 10:36

ABD'de gündemi sarsan ''Diddy'' lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs davasında skandalın boyutu her geçen gün büyüyor. 2. Epstein Vakası olarak nitelendirilen davanın mağdurları artmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeye göre, ABD'de 120 kişi, cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Diddy'ye dava açacak. Davacı kişilerin arasında istismarın yaşandığı dönemde henüz reşit olmayan kişiler de bulunuyor.

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ABD'de ünlü rapçi ve yapımcı Sean "Diddy" Combs'a yapılan cinsel saldırı ve istismar suçlamaları gündemden bir türlü düşmüyor. Olayla ilgili aktarılan son bilgiye göre, mağdur olan 120 kişinin Combs'a karşı dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

ABD'de ünlü rapçi ve yapımcı Sean "Diddy" Combs'a yapılan cinsel saldırı ve istismar suçlamaları gündemden bir türlü düşmüyor. Olayla ilgili aktarılan son bilgiye göre, mağdur olan 120 kişinin Combs'a karşı dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Diddy skandalının detaylarına bu içeriğimizde değinmiştik 👇

Davacıların yarısını erkek, yarısını kadın mağdurlar oluştururken, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin olaylar yaşandığı esnada reşit olmadığı öğrenildi.

Davacıların yarısını erkek, yarısını kadın mağdurlar oluştururken, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin olaylar yaşandığı esnada reşit olmadığı öğrenildi.

Avukat Tony Buzbee, aynı zamanda "Puff Daddy" olarak da bilinen Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil edeceğini açıkladı.

Avukat Tony Buzbee, aynı zamanda "Puff Daddy" olarak da bilinen Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil edeceğini açıkladı.

Avukat Buzbee'nin temsil ettiği mağdurlar, Combs'un kendilerine yıllardır cinsel saldırı ve istismarda bulunduğunu iddia ediyor.

Avukat Buzbee'nin temsil ettiği mağdurlar, Combs'un kendilerine yıllardır cinsel saldırı ve istismarda bulunduğunu iddia ediyor.

Buzbee, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin, cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını aktardı. Ayrıca bu suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesaj gibi kanıtların da ellerinde olduğunu belirtti.

Buzbee, dava açmaya hazırlanan 120 kişiden 25'inin, cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını aktardı. Ayrıca bu suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesaj gibi kanıtların da ellerinde olduğunu belirtti.
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Sean Combs hakkında şiddetli cinsel saldırı, video kayıtlarının dağıtımı ve reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar gibi suçlamalar yöneltileceğini aktaran Buzbee, bu süreçte 3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve önümüzdeki bir ay içinde ilgili davaların açılacağını ifade etti.

Sean Combs hakkında şiddetli cinsel saldırı, video kayıtlarının dağıtımı ve reşit olmayan kişilere yönelik cinsel istismar gibi suçlamalar yöneltileceğini aktaran Buzbee, bu süreçte 3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve önümüzdeki bir ay içinde ilgili davaların açılacağını ifade etti.

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