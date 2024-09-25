Tutuklanan Rapçi Sean Diddy'nin Dansçısı Anlattı: Ünlü İsimlerin Katıldığı Sapkın Cinsel Partiler
Tutuklanan Rapçi Sean Diddy'nin Dansçısı Anlattı: Ünlü İsimlerin Katıldığı Sapkın Cinsel Partiler
Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırı suçlamasından dava açılmıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz hafta cinsel saldırının yanısıra seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı.
Sean Diddy Combs'un özel dansçılarından biri, ünlü ismin düzenlediği sapkın partilerin iç yüzünü anlattı.
Kaynak: New York Post
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2023 yılının Kasım ayında ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunması suçundan dava açıldı.
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Ünlü isim cinsel taciz, insan kaçırma ve alıkoyma, şiddet, suç örgütü oluşturma gibi çok çeşitli iddialarla suçlanıyor.
Diddy Comb'a tüm bu suçlamalardan soruşturma açılmadan önce, Adria Sheri English isimli bir dansçı, o zamanlar patronu olan ünlü rapçiye karşı dava açmıştı.
Kendisini partisine çağırdı konuklarla cinsel ilişkiye girmesi için zorladığını iddia eden dansçı, "Bana zorla yaptırılan şeyler, bugün bile aklımdan çıkmıyor" diyor.
Adria Sheri'nin avukatı, müvekkilinin bu sapkın partilerde üst üste cinsel ilişkiye zorlandığını, karşı çıkması halinde ise tüm kariyerinin biteceğinin söylendiğini belirtiyor.
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Hollywood'un ünlü isimlerinin de adı geçtiği bu suçlamalarda rıza dışı ilişkiler, reşit olmayan bireyler ve şiddet ögeleri ön plana çıkıyor.
Ünlü isimlerin avukatlarının ise şu sıralar bu özel görüntüleri sildirmekle meşgul olduğu söyleniyor...
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