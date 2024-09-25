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Tutuklanan Rapçi Sean Diddy'nin Dansçısı Anlattı: Ünlü İsimlerin Katıldığı Sapkın Cinsel Partiler

Tutuklanan Rapçi Sean Diddy'nin Dansçısı Anlattı: Ünlü İsimlerin Katıldığı Sapkın Cinsel Partiler

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 15:32

Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya cinsel saldırı suçlamasından dava açılmıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz hafta cinsel saldırının yanısıra seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı.

Sean Diddy Combs'un özel dansçılarından biri, ünlü ismin düzenlediği sapkın partilerin iç yüzünü anlattı.

Kaynak: New York Post

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2023 yılının Kasım ayında ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunması suçundan dava açıldı.

2023 yılının Kasım ayında ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs'a eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunması suçundan dava açıldı.

Fakat Sean Diddy Combs'un suçlamaları bunlarla ibaret değildi. Ortaya oldukça korkunç iddialar çıkmaya başladı. Öyle ki bütün bu iddialar, geçtiğimiz sene dünya gündemine gelen Jeffrey Epstein davasını anımsatıyor bizlere.

Ünlü isim cinsel taciz, insan kaçırma ve alıkoyma, şiddet, suç örgütü oluşturma gibi çok çeşitli iddialarla suçlanıyor.

Ünlü isim cinsel taciz, insan kaçırma ve alıkoyma, şiddet, suç örgütü oluşturma gibi çok çeşitli iddialarla suçlanıyor.

Sean Combs, geçtiğimiz hafta New York'ta tutuklandı. Ünlü ismin Miami'deki malikanesine helikopterler, uzun namlulu silahlarla baskın düzenlendi. 

Bütün bunların arkasındaki sebep ise dünyanın yakından tanıdığı ünlü isimlerin de bu işin içinde adının geçiyor olması.

Diddy Comb'a tüm bu suçlamalardan soruşturma açılmadan önce, Adria Sheri English isimli bir dansçı, o zamanlar patronu olan ünlü rapçiye karşı dava açmıştı.

Diddy Comb'a tüm bu suçlamalardan soruşturma açılmadan önce, Adria Sheri English isimli bir dansçı, o zamanlar patronu olan ünlü rapçiye karşı dava açmıştı.

Suçsuz olduğunu savunan rapçi Diddy, bugüne kadar pek çok sahne ismiyle anıldı. Adria Sheri English ile çalıştığı zamanlarda ise kendisine 'Love' (aşk) lakabını takmıştı.

Dava açan dansçı ise olayların gerçek yüzünün hiç de öyle olmadığını iddia ediyor.

Kendisini partisine çağırdı konuklarla cinsel ilişkiye girmesi için zorladığını iddia eden dansçı, "Bana zorla yaptırılan şeyler, bugün bile aklımdan çıkmıyor" diyor.

Kendisini partisine çağırdı konuklarla cinsel ilişkiye girmesi için zorladığını iddia eden dansçı, "Bana zorla yaptırılan şeyler, bugün bile aklımdan çıkmıyor" diyor.

Diddy'nin ömür boyu hapse atılmasını isteyen dansçı, 2004 ve 2005 yıllarında Diddy tarafından düzenlenen partilerde dans etmeye başlamıştı. Ancak işler, üçüncü partiden sonra değişmeye başladı...

Adria Sheri'nin avukatı, müvekkilinin bu sapkın partilerde üst üste cinsel ilişkiye zorlandığını, karşı çıkması halinde ise tüm kariyerinin biteceğinin söylendiğini belirtiyor.

Adria Sheri'nin avukatı, müvekkilinin bu sapkın partilerde üst üste cinsel ilişkiye zorlandığını, karşı çıkması halinde ise tüm kariyerinin biteceğinin söylendiğini belirtiyor.

Ayrıca özellikle kadın konukların aldıkları alkolün içinde uyuşturucu madde olduğu da iddia ediliyor. Belirli şişelere yasadışı madde konulduğu, kadınların yalnızca bu şişelerden içmesine izin verildiği iddialar arasında.

Öyle ki soruşturmada ifade veren başka bir dansçı da insanların 'normal bir şekilde sarhoş olmadığını' belirtiyor.

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Hollywood'un ünlü isimlerinin de adı geçtiği bu suçlamalarda rıza dışı ilişkiler, reşit olmayan bireyler ve şiddet ögeleri ön plana çıkıyor.

Hollywood'un ünlü isimlerinin de adı geçtiği bu suçlamalarda rıza dışı ilişkiler, reşit olmayan bireyler ve şiddet ögeleri ön plana çıkıyor.

Kariyerleri ve itibarlarıyla tehdit edilen kişiler, Diddy'nin partisine katılan ünlü isimlerle cinsel ilişkiye zorlanıyor. Ayrıca Miami'deki malikanede düzenlenen partide, her odada kamera olduğu, cinsel içerikli görüntülerin ise daha sonra şantaj için kullanıldığı iddia ediliyor.

Ünlü isimlerin avukatlarının ise şu sıralar bu özel görüntüleri sildirmekle meşgul olduğu söyleniyor...

Ünlü isimlerin avukatlarının ise şu sıralar bu özel görüntüleri sildirmekle meşgul olduğu söyleniyor...

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