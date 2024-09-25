Tutuklanan Rapçi Sean Diddy'nin Dansçısı Anlattı: Ünlü İsimlerin Katıldığı Sapkın Cinsel Partiler

Suçsuz olduğunu savunan rapçi Diddy, bugüne kadar pek çok sahne ismiyle anıldı. Adria Sheri English ile çalıştığı zamanlarda ise kendisine 'Love' (aşk) lakabını takmıştı.

Dava açan dansçı ise olayların gerçek yüzünün hiç de öyle olmadığını iddia ediyor.