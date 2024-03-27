Diddy'nin Malikanesine Yapılan Baskından Sonra Çöplüğe Dönen Evinden İlk Görüntüler Geldi

Daha çok Diddy, Puffy, Puf ve P Diddy olarak bilinen ünlü rapçi Sean John Combs, özellikle 1990'lar ve 2000'lerde sadece hip-hop'ta değil, iş ve eğlence dünyasında da güce sahip bir figürdü. Ancak son aylarda çok sayıda kişi, kendilerini cinsel olarak mağdur ettiğini, bazı durumlarda da taciz ettiğini ve daha birçok suçlamadan dolayı Diddy'e dava açtı. Bunun sonucunda basılan evlerinden çekilen ilk görüntüler geldi. Detaylar.👇