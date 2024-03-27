Diddy'nin Malikanesine Yapılan Baskından Sonra Çöplüğe Dönen Evinden İlk Görüntüler Geldi
Diddy'nin Malikanesine Yapılan Baskından Sonra Çöplüğe Dönen Evinden İlk Görüntüler Geldi
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/03/27/diddy-...
Daha çok Diddy, Puffy, Puf ve P Diddy olarak bilinen ünlü rapçi Sean John Combs, özellikle 1990'lar ve 2000'lerde sadece hip-hop'ta değil, iş ve eğlence dünyasında da güce sahip bir figürdü. Ancak son aylarda çok sayıda kişi, kendilerini cinsel olarak mağdur ettiğini, bazı durumlarda da taciz ettiğini ve daha birçok suçlamadan dolayı Diddy'e dava açtı. Bunun sonucunda basılan evlerinden çekilen ilk görüntüler geldi. Detaylar.👇
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Diddy müzik dünyasındak, başarılarıyla kalplerde yer edinmişti. Ancak hakkında açılan davalar onu hayranlarının ve diğer herkesin gözünde düşürdü.
Kendisi, cinsel taciz, istismar, insan kaçakçılığı ve daha birçok suçlama ile karşı karşıya. Bir sürü kanıt bulunan 75 sayfalık bir dava dosyasındaki olay yerleri ve yaşananlar Epstein davasına benzemesiyle dikkat çekmişti.
Kasım 2023'ten bugüne Diddy'e açılan cinsel istismar davalarında eski sevgilisi Cassandra (Cassie) Ventura, müzik yapımcısı Rodney Little Rod Jones, Jennifer Lopez, Prens Harry ve diğer birçok kişinin adı geçiyor.
İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Los Angeles ve Miami'deki evleri basıldı. Ajanlar, polisler ve helikopterler evlerinin etrafını kapattı.
Ardından TMZ, Diddy'nin özel jetinin uçuş verilerini buldu ve en son Karayipler'de iniş yaptığını bildirdi.
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Diddy'nin oğulları Justin Dior Combs ve King Combs olduğu iddia edilen iki kişi, Los Angeles'taki evin dışında kelepçelerle görüntülenmişti. Tutuklanıp tutuklanmadıkları henüz bilinmiyor.
Kendisini Kate Middleton zanneden Diddy ise ortalarda görünmüyordu. Ancak TMZ'nin dediğine göre kendisi havalimanında yetkililerle konuşurken görüntülenmiş ve yanında da yasaklı madde suçlamasıyla tutuklanan Brendan Paul bulunuyormuş.
Ancak Daily Mail ve TMZ tarafından basılan malikanelerinden görüntüler ortaya çıktı.
Giriş de dahil olmak üzere, evdeki tüm kapıların kırıldığı ya da menteşelerinden çıktığı söyleniyor. Daily Mail'in dediğine göre kapıda birkaç delik ve betonda kırılmalar olduğu görülmüş
Makbuzların, dosyaların ve bir sürü eşyanın darmadağın bir şekilde ortalıkta olduğu görülüyor.
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Miami'deki evin durumu bu şekilde. Ancak TMZ'nin çektiği görüntülerde Los Angeles'taki evinin daha beter olduğu ve kan dondurucu kanıtların olduğu görülüyor.
Bir sürü elektronik ekipman, sabit diskler ve kablolar bulunmasının dışında, Diddy'nin avukatının Salı günü yaptığı açıklamada, yapılan operasyon bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.
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Açılan kasalar, yerlere saçılan evraklar ve kağıtlar şaşırtmadı. Ancak odalarda bulunan oyuncaklar dikkat çekti.
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TMZ tarafından elde edilen evin görüntüleri.👇
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Amerikalı rapçi 50 Cent bu haberlerin üstüne Diddy ile dalga geçti. Instagram'da Diddy'nin beraber görüntülendiği kişinin haberini açıklamasına "Bu aptalla ne yapıyordu?" yazarak paylaştı. Yorumlar gecikmedi.👇
"50 Cent yazdığında İngilizce konuşamadığını anlayabiliyorum, etrafındaki insanlar sana nasıl konuşacağını öğretmiş."
"Güncellemeler için diğer siteleri kontrol etmiyorum bile, sadece 50'nin ne dediğine bakıyorum jsnhjsdnhjd."
"Herkesi ispiyonluyor."
"Bu Netflix filminin çıkması için sabırsızlanıyorum."
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"Herkesi ele veriyor."
"Bu suç haberlerinde Nancy Grace'den daha iyisin."
"Diddy'nin düşüşünün incelenmesi gerekiyor."
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