30 Milyon Dolarlık Cinsel Saldırı Davasında Prens Harry'nin de İsimi Geçiyor!

Her iki Prens Harry ve kardeşi Prens William, müzisyenler Diana için Konser'in Wembley Stadyumu'nda performans sergiledikten sonra 2007 yılında Combs ve Kanye West ile birlikte fotoğraflandılar.

Prens hakkında herhangi bir suçlama bulunmamakta ve adı belgelerde yalnızca Combs'un tanınmış ünlü bir arkadaşı olarak bir örnek olarak geçmektedir.