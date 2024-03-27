30 Milyon Dolarlık Cinsel Saldırı Davasında Prens Harry'nin de İsimi Geçiyor!
30 Milyon Dolarlık Cinsel Saldırı Davasında Prens Harry'nin de İsimi Geçiyor!
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesi yeni bir skandalla sarsıldı. Amerikalı rapçi, yapımcı ve yönetici Sean John Combs, bilinen adıyla Diddy'nin ABD'deki evlerine İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın düzenlendi. Dört tanığın ifadesi üzerine açılan tecavüz, insan kaçakçılığı ve taciz soruşturmasının ardından Los Angeles ve Miami'deki evlerinin dışına komuta merkezleri kuruldu. Diddy'nin ortalarda olmamasının ardından özel jetinin takip edilmesiyle, Karayipler'de olduğu bildirildi. Şimdiyse davaya ismi karışan ünlüler arasında Sussex Dükü Prens Harry de geçiyor, ancak İngiliz basınının William'ı korumaya çalışması da tepki yarattı. Detaylar 👇
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Combs'un, bir dizi cinsel saldırı iddiasıyla yüzleştiği belirtilirken, yasal bildiriye göre, "ünlü sporcular, siyasi figürler, sanatçılar, müzisyenler ve İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Harry gibi uluslararası tanınmış kişilerle" olan VIP ilişkileri sayesinde meşhur partilerine davetlileri çektiği söyleniyor.
Prens hakkında herhangi bir suçlama bulunmamakta ve adı belgelerde yalnızca Combs'un tanınmış ünlü bir arkadaşı olarak bir örnek olarak geçmektedir.
Her iki Prens Harry ve kardeşi Prens William, müzisyenler Diana için Konser'in Wembley Stadyumu'nda performans sergiledikten sonra 2007 yılında Combs ve Kanye West ile birlikte fotoğraflandılar.
Jones'un dava dilekçesinde, Bay Jones, Combs'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve seks işçileri ile reşit olmayan kızların katıldığı partiler düzenlediğini iddia ediyor.
Ayrıca, Combs, üç başka kadından da davalık olmuşken, federal ajanlar tarafından Pazartesi günü Miami ve Los Angeles'taki iki mülkü arandı, bu da devam eden soruşturmanın bir parçasıydı.
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Geçtiğimiz Kasım ayında, eski kız arkadaşı olan R&B şarkıcısı Cassie, Combs'un 10 yıllık bir süre boyunca ona tecavüz ettiğini, uyuşturucu verdiğini ve saldırdığını iddia ederek Combs'a dava açtı.
Ancak bu olayın başka bir tarafı ise kardeş prensler Harry ve William'ın ünlü rapçiyle aynı partide tanışmış olmalarına rağmen İngiliz basınında sadece 'sürgün' prens Harry'nin adı geçmesi.
Ünlü "The Sun" gazetesinin Prens William'ın da içinde bulunduğu fotoğrafları kesip, manşet olarak paylaşması ise çok tepki çekti.
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