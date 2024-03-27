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Galler Prensesi Kate Middelton Nasıl Kraliyet Ailesinin Bel Kemiği Oldu?

Galler Prensesi Kate Middelton Nasıl Kraliyet Ailesinin Bel Kemiği Oldu?

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:08

42 yaşındaki  Galler Prensesi Kate Middleton kraliyet ailesinin önemli bir üyesidir: gelecek kralın eşi, tahtın bir sonraki varisinin annesi, aynı zamanda halktan gelmesiyle hayranlık uyandıran ve popüler bir figür. Son zamanlarda kaybolması ve sonrasında ortaya çıkıp yaptığı kanser açıklamasıyla da sadece İngiltere'nin değil dünyanın da gündeminden düşmemişti. Peki Kate'i Kraliyetin bu kadar önemli bir üyesi yapan ne? Buyurun içeriğimize 👇

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/03/23/uk...
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1982'de doğan Kate, ilk yıllarını Londra'nın batısında bulunan Berkshire'da geçirdi.

1982'de doğan Kate, ilk yıllarını Londra'nın batısında bulunan Berkshire'da geçirdi.

Üç kardeşten biri olan Catherine, prestijli Marlborough Koleji'ne devam etti ve ardından 2001'de Fife, İskoçya'daki St. Andrew's Üniversitesi'nde Sanat Tarihi alanında lisans derecesi aldı.

Harry ve Meghan'ın üst düzey kraliyet görevlerinden ayrılması, Prens Andrew'un skandallara bulaşması ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Kate, Britanya kraliyet ailesi için daha da önemli hale geldi.

Harry ve Meghan'ın üst düzey kraliyet görevlerinden ayrılması, Prens Andrew'un skandallara bulaşması ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Kate, Britanya kraliyet ailesi için daha da önemli hale geldi.

O zamanlar tahtın varisi Prens Charles'ın 19 yaşındaki oğlu ve Prenses Diana'nın oğlu olan Prens William ile tanıştı.

O zamanlar tahtın varisi Prens Charles'ın 19 yaşındaki oğlu ve Prenses Diana'nın oğlu olan Prens William ile tanıştı.
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2005 yılında sanat tarihi alanında dereceyle mezun olduktan sonra, Kate, İngiliz kadın moda zinciri Jigsaw için aksesuar alıcısı olarak kısa bir süre çalıştı ve medyanın yoğun ilgisi altında William'la flörtlerini sürdürdü, ta ki 2007'de ayrılıncaya kadar.

Ancak ayrılıkları sadece birkaç ay sürdü ve nişanlandıklarını Kasım 2010'da resmi olarak duyurdular. William, Afrika'nın ikinci en yüksek zirvesi olan Kenya Dağı'nın yamaçlarında, vahşi yaşam rezervinde bulunan uzak bir kulübede Catherine'dan elini istedi.

Ancak ayrılıkları sadece birkaç ay sürdü ve nişanlandıklarını Kasım 2010'da resmi olarak duyurdular. William, Afrika'nın ikinci en yüksek zirvesi olan Kenya Dağı'nın yamaçlarında, vahşi yaşam rezervinde bulunan uzak bir kulübede Catherine'dan elini istedi.
onedio.com

Kate'in zümrüt ve elmas nişan yüzüğü aslen Prenses Diana'ya aitti.

O dönemdeki medya kapsamı, Kate'in Berkshire, güneydoğu İngiltere'deki orta sınıf kökenine, Middleton ailesine ve annesi Carole'un hosteslikten başarılı bir girişimciye dönüşen kariyer yolculuğuna odaklandı.

O dönemdeki medya kapsamı, Kate'in Berkshire, güneydoğu İngiltere'deki orta sınıf kökenine, Middleton ailesine ve annesi Carole'un hosteslikten başarılı bir girişimciye dönüşen kariyer yolculuğuna odaklandı.
onedio.com

Bu, 350 yıldan fazla bir süredir tahtın doğrudan varisi olan bir prensle evlenen ilk sıradan vatandaşın 'peri masalı' anlatısını oluşturdu.

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29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'deki düğünleri büyük bir gösteri ve coşkuyla gerçekleşti.

29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'deki düğünleri büyük bir gösteri ve coşkuyla gerçekleşti.
onedio.com

Kate, özel olarak tasarlanmış bir Alexander McQueen elbise giydi. İngiliz Vogue'a göre, detayların o kadar hassas olduğu ki dikişçilerin her üç saatte bir dikiş iğnelerini değiştirmesi gerekiyordu.

Töreni yaklaşık 1,900 davetli katılırken, İngiliz halkı bu olayı kutlamak için ek bir resmi tatil günü verildi.

Töreni yaklaşık 1,900 davetli katılırken, İngiliz halkı bu olayı kutlamak için ek bir resmi tatil günü verildi.
onedio.com

Ülke genelinde, nüfusun yaklaşık üçte biri olan 24 milyon izleyici töreni izlemek için ekran başına geçti. ABD'deki izleyici sayısı ise yaklaşık 22.8 milyon olarak tahmin edildi.

Sonrasında, Kate, Cambridge Düşesi olarak rolüne yerleşti ve eşini kraliyet turlarında eşlik ederek ve monarşi içinde giderek daha aktif bir rol oynayarak zaman geçirdi.

Sonrasında, Kate, Cambridge Düşesi olarak rolüne yerleşti ve eşini kraliyet turlarında eşlik ederek ve monarşi içinde giderek daha aktif bir rol oynayarak zaman geçirdi.

İlk hamileliği Aralık 2012'de duyurulduğunda, ciddi sabah bulantıları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Çiftin en büyük çocuğu Prens George, Temmuz 2013'te doğdu. Prenses Charlotte Mayıs 2015'te doğdu ve onu Nisan 2018'de Prens Louis takip etti.

Çiftin en büyük çocuğu Prens George, Temmuz 2013'te doğdu. Prenses Charlotte Mayıs 2015'te doğdu ve onu Nisan 2018'de Prens Louis takip etti.

Kate, zihinsel sağlık konusunda farkındalık yaratma konusunda bir savunucu olmuş, zihinsel hastalıklar etrafındaki utanç duygusunu azaltmayı hedefleyen 'Heads Together' kampanyasının ön saflarında yer almıştır.

Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesi olarak, Kate, hayat sonuçları üzerinde erken çocukluk döneminin önemini vurgulayarak kendine bir rol edinmiş ve farkındalık oluşturmak için araştırmaları başlatan ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapan Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'ni kurmuştur.

Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesi olarak, Kate, hayat sonuçları üzerinde erken çocukluk döneminin önemini vurgulayarak kendine bir rol edinmiş ve farkındalık oluşturmak için araştırmaları başlatan ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapan Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'ni kurmuştur.
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Ayrıca, kraliyet etkinliklerinde giydiği zarif, özel tasarım tarzıyla tanınmıştır. Küresel bir moda ikonuna dönüşmesi, giydiği kıyafetlerin hemen hemen tümünün hemen tükenmesine yol açtı ve bu fenomen "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırıldı.

Ayrıca, kraliyet etkinliklerinde giydiği zarif, özel tasarım tarzıyla tanınmıştır. Küresel bir moda ikonuna dönüşmesi, giydiği kıyafetlerin hemen hemen tümünün hemen tükenmesine yol açtı ve bu fenomen "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırıldı.

Ocak ayında karın ameliyatı geçirdikten sonra, Kate, başlangıçtaki ameliyatından iyileşirken kamuoyundan uzak kaldı. Ancak, bu ayın başlarında Kensington Sarayı, prensesin Anneler Günü'nü kutlamak için çektiği düzenlenmiş bir fotoğrafı yayınladıktan sonra özür diledi.

Galler Prensesi Catherine, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ve kamuoyundan uzak kalmasının ardından kanser olduğunu ve önleyici kemoterapiye girdiğini açıkladı.

Galler Prensesi Catherine, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ve kamuoyundan uzak kalmasının ardından kanser olduğunu ve önleyici kemoterapiye girdiğini açıkladı.

Bir açıklamada, bu haberi 'şok' olarak nitelendirdi ve kendisi ile genç ailesi için gizlilik istedi. Bu yılın başında karın ameliyatı geçirdikten beri kamu görevlerini yerine getirmedi.

İşte Galler Prensesi'nin X'te yayınlanan açıklama videosu:

Kate Middleton açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kate Middleton açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor'

Peki siz son dönem gündemden düşmeyen prenses hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz son dönem gündemden düşmeyen prenses hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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