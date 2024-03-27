Galler Prensesi Kate Middelton Nasıl Kraliyet Ailesinin Bel Kemiği Oldu?
Galler Prensesi Kate Middelton Nasıl Kraliyet Ailesinin Bel Kemiği Oldu?
Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/03/23/uk...
42 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton kraliyet ailesinin önemli bir üyesidir: gelecek kralın eşi, tahtın bir sonraki varisinin annesi, aynı zamanda halktan gelmesiyle hayranlık uyandıran ve popüler bir figür. Son zamanlarda kaybolması ve sonrasında ortaya çıkıp yaptığı kanser açıklamasıyla da sadece İngiltere'nin değil dünyanın da gündeminden düşmemişti. Peki Kate'i Kraliyetin bu kadar önemli bir üyesi yapan ne? Buyurun içeriğimize 👇
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1982'de doğan Kate, ilk yıllarını Londra'nın batısında bulunan Berkshire'da geçirdi.
Harry ve Meghan'ın üst düzey kraliyet görevlerinden ayrılması, Prens Andrew'un skandallara bulaşması ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Kate, Britanya kraliyet ailesi için daha da önemli hale geldi.
O zamanlar tahtın varisi Prens Charles'ın 19 yaşındaki oğlu ve Prenses Diana'nın oğlu olan Prens William ile tanıştı.
Ancak ayrılıkları sadece birkaç ay sürdü ve nişanlandıklarını Kasım 2010'da resmi olarak duyurdular. William, Afrika'nın ikinci en yüksek zirvesi olan Kenya Dağı'nın yamaçlarında, vahşi yaşam rezervinde bulunan uzak bir kulübede Catherine'dan elini istedi.
O dönemdeki medya kapsamı, Kate'in Berkshire, güneydoğu İngiltere'deki orta sınıf kökenine, Middleton ailesine ve annesi Carole'un hosteslikten başarılı bir girişimciye dönüşen kariyer yolculuğuna odaklandı.
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29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'deki düğünleri büyük bir gösteri ve coşkuyla gerçekleşti.
Töreni yaklaşık 1,900 davetli katılırken, İngiliz halkı bu olayı kutlamak için ek bir resmi tatil günü verildi.
Sonrasında, Kate, Cambridge Düşesi olarak rolüne yerleşti ve eşini kraliyet turlarında eşlik ederek ve monarşi içinde giderek daha aktif bir rol oynayarak zaman geçirdi.
Çiftin en büyük çocuğu Prens George, Temmuz 2013'te doğdu. Prenses Charlotte Mayıs 2015'te doğdu ve onu Nisan 2018'de Prens Louis takip etti.
Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesi olarak, Kate, hayat sonuçları üzerinde erken çocukluk döneminin önemini vurgulayarak kendine bir rol edinmiş ve farkındalık oluşturmak için araştırmaları başlatan ve yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapan Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'ni kurmuştur.
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Ayrıca, kraliyet etkinliklerinde giydiği zarif, özel tasarım tarzıyla tanınmıştır. Küresel bir moda ikonuna dönüşmesi, giydiği kıyafetlerin hemen hemen tümünün hemen tükenmesine yol açtı ve bu fenomen "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırıldı.
Galler Prensesi Catherine, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ve kamuoyundan uzak kalmasının ardından kanser olduğunu ve önleyici kemoterapiye girdiğini açıkladı.
İşte Galler Prensesi'nin X'te yayınlanan açıklama videosu:
Kate Middleton açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Peki siz son dönem gündemden düşmeyen prenses hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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