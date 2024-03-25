Kate Middleton'ın Kanser Olduğunu Açıkladığı Videodaki Kaybolan Yüzük Kafaları Karıştırdı

Bir süredir dünya gündeminde Kate Middleton var. Ocak ayından beri ortalıkta görünmeyen kraliyet üyesi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak bu iddiaların üzerine Middleton bir video yayınladı ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Ancak videonun yapay zekayla oluşturulduğuna dair teorilerin ardından bir iddia daha ortaya atıldı. Teorilere göre bir zaman aralığında video kayboluyor ardından geri geliyordu.