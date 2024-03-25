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Kate Middleton'ın Kanser Olduğunu Açıkladığı Videodaki Kaybolan Yüzük Kafaları Karıştırdı

Kate Middleton'ın Kanser Olduğunu Açıkladığı Videodaki Kaybolan Yüzük Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.03.2024 - 14:49

Bir süredir dünya gündeminde Kate Middleton var. Ocak ayından beri ortalıkta görünmeyen kraliyet üyesi hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak bu iddiaların üzerine Middleton bir video yayınladı ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Ancak videonun yapay zekayla oluşturulduğuna dair teorilerin ardından bir iddia daha ortaya atıldı. Teorilere göre bir zaman aralığında video kayboluyor ardından geri geliyordu.

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İddia şu şekilde

İddia şu şekilde

İddia sahibinin gönderisinde yüzük kısa bir süre içinde varken...

İddia sahibinin gönderisinde yüzük kısa bir süre içinde varken...

Aniden kayboluyor. Bu tip iddialar da videonun yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığına dair tartışmayı körüklüyor.

Aniden kayboluyor. Bu tip iddialar da videonun yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığına dair tartışmayı körüklüyor.

Ancak bu paylaşıma şiddetli itirazlar geldi.

Ancak bu paylaşıma şiddetli itirazlar geldi.
twitter.com

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👇
twitter.com
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Bir kullanıcı ise yüzüğün olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı ise yüzüğün olduğunu söyledi.
twitter.com

Videoyu dikkatli izleyenler ise bunun bir ışık yanılsaması olduğunu gördü. Bakalım bir sonraki teori ne olacak?

Videoyu dikkatli izleyenler ise bunun bir ışık yanılsaması olduğunu gördü. Bakalım bir sonraki teori ne olacak?
twitter.com
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