Kanser Olduğunu Açıklayan Kate Middleton Hakkında Ortaya Atılan Komplo Teorileri
Kanser Olduğunu Açıklayan Kate Middleton Hakkında Ortaya Atılan Komplo Teorileri
Ocak ayından itibaren ortalıkta görünmeyen Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton kanser olduğunu açıklamıştı. Yayınlanan videoyla ilgili sosyal medyada birçok beyin yakan komplo teorisi ortaya atıldı.
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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton hakkında ocak ayından beri çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.
Ortalıkta gözükmeyen Kate ile ilgili öldüğüne dair söylentiler ortaya atılınca 10 Mart'ta Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı. Son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken görüntülenmişti fakat kimse bu görüntüye inanmamıştı.
Günler sonra ise Galler Prensesi Kate Middleton yayınladığı bir videoyla vücudunda kanser varlığını keşfettiğini ve kendisinin şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmuştu.
Türkiye'de de büyük yankı uyandıran bu durumla ilgili de komplo teorisyenleri devreye girdi ve beyin yakan bazı tespitlerini paylaştı.
İşte o komplo teorilerinden bazıları...
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