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Kanser Olduğunu Açıklayan Kate Middleton Hakkında Ortaya Atılan Komplo Teorileri

Kanser Olduğunu Açıklayan Kate Middleton Hakkında Ortaya Atılan Komplo Teorileri

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.03.2024 - 18:30

Ocak ayından itibaren ortalıkta görünmeyen Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton kanser olduğunu açıklamıştı. Yayınlanan videoyla ilgili sosyal medyada birçok beyin yakan komplo teorisi ortaya atıldı.

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton hakkında ocak ayından beri çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton hakkında ocak ayından beri çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

Prenses Kate'in ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanmıştı.

Ortalıkta gözükmeyen Kate ile ilgili öldüğüne dair söylentiler ortaya atılınca 10 Mart'ta Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı. Son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken görüntülenmişti fakat kimse bu görüntüye inanmamıştı.

Ortalıkta gözükmeyen Kate ile ilgili öldüğüne dair söylentiler ortaya atılınca 10 Mart'ta Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı. Son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken görüntülenmişti fakat kimse bu görüntüye inanmamıştı.

Günler sonra ise Galler Prensesi Kate Middleton yayınladığı bir videoyla vücudunda kanser varlığını keşfettiğini ve kendisinin şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmuştu.

Günler sonra ise Galler Prensesi Kate Middleton yayınladığı bir videoyla vücudunda kanser varlığını keşfettiğini ve kendisinin şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmuştu.

Açıklama videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'de de büyük yankı uyandıran bu durumla ilgili de komplo teorisyenleri devreye girdi ve beyin yakan bazı tespitlerini paylaştı.

Türkiye'de de büyük yankı uyandıran bu durumla ilgili de komplo teorisyenleri devreye girdi ve beyin yakan bazı tespitlerini paylaştı.

İşte o komplo teorilerinden bazıları...

İşte o komplo teorilerinden bazıları...
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