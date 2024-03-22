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Prenses'ten Kötü Haber: Kate Middleton Kanser Olduğunu Açıkladı!

Prenses'ten Kötü Haber: Kate Middleton Kanser Olduğunu Açıkladı!

Kate Middleton kanser
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 21:18 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 21:33

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Kate Middleton hakkında pek çok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Eşi Prens William'ın kendisini aldatttığı iddiasından öldürülmesine kadar prensese neler olduğu merak edilirken, Galler Prensesi resmi X hesabından yayınladığı videoyla kanser olduğunu açıkladı.

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en sevilen üyelerinden Galler Prensesi Kate Middleton uzun süredir medyada yer almıyordu.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en sevilen üyelerinden Galler Prensesi Kate Middleton uzun süredir medyada yer almıyordu.

Yer aldığı etkinliklerle sık sık gündem olan Kate Middleton geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden olduğu ameliyatın ardından ortalıkta görünmezken, haliyle sevenleri komplo teorileri üretmeye başlamıştı.

Yer aldığı etkinliklerle sık sık gündem olan Kate Middleton geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden olduğu ameliyatın ardından ortalıkta görünmezken, haliyle sevenleri komplo teorileri üretmeye başlamıştı.

Prens William tarafından aldatılmasından öldürülebileceği teorisine kadar her gün bambaşka düşünceler sosyal medyada gündem olurken, Galler Prensesi videolu bir açıklama yayınladı.

Prens William tarafından aldatılmasından öldürülebileceği teorisine kadar her gün bambaşka düşünceler sosyal medyada gündem olurken, Galler Prensesi videolu bir açıklama yayınladı.

Windsor'da çekilen videoda kanser olduğunu açıklayan prenses, bu haberin büyük şok yaşattığını ve ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

Windsor'da çekilen videoda kanser olduğunu açıklayan prenses, bu haberin büyük şok yaşattığını ve ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

İşte Galler Prensesi'nin X'te yayınlanan açıklama videosu:

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Kate Middleton açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kate Middleton açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor'

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