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Kanser Haberiyle Komplo Teorilerine Sebep Olan Kate Middleton'ın Yüzüğü Gizem Yarattı!

Kanser Haberiyle Komplo Teorilerine Sebep Olan Kate Middleton'ın Yüzüğü Gizem Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 11:24

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın parmağındaki mavi safir yüzük sosyal medyada dikkat çekti. Gizemli yüzüğün anlamını öğrenen kullanıcıların yazdıkları tüyler ürpetti.

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Ocak ayından itibaren ortalıkta görünmeyen İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu oldu.

Ocak ayından itibaren ortalıkta görünmeyen İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu oldu.

Sosyal medyada kullanıcıların sorularıyla gündeme yerleşen Prenses Kate'in akıbeti yayınlanan bir video ile belli oldu.

Sosyal medyada kullanıcıların sorularıyla gündeme yerleşen Prenses Kate'in akıbeti yayınlanan bir video ile belli oldu.

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Kate, bu kez de videoda kansere yakalandığını belirtti.

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Kate, bu kez de videoda kansere yakalandığını belirtti.

Ancak Galler Prensesi'nin çektiği bu video şüphe uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar videonun yapay zeka ile yaratıldığını iddia etti.

Ancak Galler Prensesi'nin çektiği bu video şüphe uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar videonun yapay zeka ile yaratıldığını iddia etti.

İşte o video:

Komplo teorileri ile çalkalanan sosyal medyada Kate'in klonlandığı ve öldürüldüğüne dair yorumlar yazılmıştı. Ardından parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Komplo teorileri ile çalkalanan sosyal medyada Kate'in klonlandığı ve öldürüldüğüne dair yorumlar yazılmıştı. Ardından parmağındaki yüzük dikkat çekti.
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Kate Middleton'ın bir fotoğrafında parmağındaki mavi safir yüzüğün, Kral III. Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın taktığı yüzük olduğu belirtildi.

Kate Middleton'ın bir fotoğrafında parmağındaki mavi safir yüzüğün, Kral III. Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın taktığı yüzük olduğu belirtildi.

31 Ağustos 1997'nin erken saatlerinde Galler Prensesi Diana, Fransa'nın Paris kentindeki Pont de l'Alma tünelinde bir araba kazasında öldü. Kazada Diana'nın ortağı Dodi Fayed ve 1994 model zırhlı Mercedes-Benz S280 sedan (W140 S-Sınıfı) sürücüsü Henri Paul'ün de öldükleri açıklandı.

Prens William'ın verdiği bu yüzüğün karmayı temsil ettiği ortaya çıktı. Astrolojik anlamda Satürn gezegenini temsil eden yüzüğün zorlukları da beraberinde getirdiğine inanılıyor.

Prens William'ın verdiği bu yüzüğün karmayı temsil ettiği ortaya çıktı. Astrolojik anlamda Satürn gezegenini temsil eden yüzüğün zorlukları da beraberinde getirdiğine inanılıyor.

İnternette diğer kaynaklarda da taşın temsilinin Satürn olduğu bilgisi yer alıyordu.

İnternette diğer kaynaklarda da taşın temsilinin Satürn olduğu bilgisi yer alıyordu.
www.astromistik.com

Sosyal medyada, "Diana'nın karmasının öcünü bu yüzük mü alacak?" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada, "Diana'nın karmasının öcünü bu yüzük mü alacak?" yorumları yapıldı.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tarz inanışlarınız var mıdır? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tarz inanışlarınız var mıdır? Yorumlarda buluşalım...

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kayra han

Götünüzde don yok elin monarkının durumu hakkında endişe duyuyorsunuz malsınız yemin ediyorum. İngilizinden arapına tüm kralların, kraliçelerin, prenslerin, ... Devamını Gör

Mehmet Ali Usul

Yani bu durumda bu yüzük ya da yapan kişi cenabet birisi heralde.