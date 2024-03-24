Kanser Haberiyle Komplo Teorilerine Sebep Olan Kate Middleton'ın Yüzüğü Gizem Yarattı!
Kanser Haberiyle Komplo Teorilerine Sebep Olan Kate Middleton'ın Yüzüğü Gizem Yarattı!
Bir süredir ortalıkta görünmeyen Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın parmağındaki mavi safir yüzük sosyal medyada dikkat çekti. Gizemli yüzüğün anlamını öğrenen kullanıcıların yazdıkları tüyler ürpetti.
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Ocak ayından itibaren ortalıkta görünmeyen İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu oldu.
Sosyal medyada kullanıcıların sorularıyla gündeme yerleşen Prenses Kate'in akıbeti yayınlanan bir video ile belli oldu.
Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Kate, bu kez de videoda kansere yakalandığını belirtti.
Ancak Galler Prensesi'nin çektiği bu video şüphe uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar videonun yapay zeka ile yaratıldığını iddia etti.
Komplo teorileri ile çalkalanan sosyal medyada Kate'in klonlandığı ve öldürüldüğüne dair yorumlar yazılmıştı. Ardından parmağındaki yüzük dikkat çekti.
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Kate Middleton'ın bir fotoğrafında parmağındaki mavi safir yüzüğün, Kral III. Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın taktığı yüzük olduğu belirtildi.
Prens William'ın verdiği bu yüzüğün karmayı temsil ettiği ortaya çıktı. Astrolojik anlamda Satürn gezegenini temsil eden yüzüğün zorlukları da beraberinde getirdiğine inanılıyor.
İnternette diğer kaynaklarda da taşın temsilinin Satürn olduğu bilgisi yer alıyordu.
Sosyal medyada, "Diana'nın karmasının öcünü bu yüzük mü alacak?" yorumları yapıldı.
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Götünüzde don yok elin monarkının durumu hakkında endişe duyuyorsunuz malsınız yemin ediyorum. İngilizinden arapına tüm kralların, kraliçelerin, prenslerin, ... Devamını Gör
Yani bu durumda bu yüzük ya da yapan kişi cenabet birisi heralde.