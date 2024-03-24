Kanser Haberiyle Komplo Teorilerine Sebep Olan Kate Middleton'ın Yüzüğü Gizem Yarattı!

31 Ağustos 1997'nin erken saatlerinde Galler Prensesi Diana, Fransa'nın Paris kentindeki Pont de l'Alma tünelinde bir araba kazasında öldü. Kazada Diana'nın ortağı Dodi Fayed ve 1994 model zırhlı Mercedes-Benz S280 sedan (W140 S-Sınıfı) sürücüsü Henri Paul'ün de öldükleri açıklandı.