Yüzlerce Yahudi Jonathan Glazer'ın 'Zone of Interest' Filminin Oscar Konuşmasına Açık Mektupla Tepki Gösterdi!

'Stranger Things' ve 'Fleabag' oyuncusu Brett Gelman, bu duyguyu yineledi. 'Rehinelerimizin bile adı geçmezken, Yahudi halkının böyle bir konuşmaya, o kırmızı iğnelere verilen alkışa nasıl tepki vereceğine dair hiçbir şüphe yoktu ve bu inanılmaz derecede incitici, inanılmaz derecede acı verici. ' diyor Gelman. 'O gece sessiz kalmayı tercih eden insanları gerçekten anlamak mümkün değil.' Şu anda 'The Terrifying Realm of the Possible: Nearly True Stories' adlı kitabının tanıtım turunda olan Gelman, dört mağazanın imza günlerini iptal ettiğini gördü.