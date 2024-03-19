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Yüzlerce Yahudi Jonathan Glazer'ın 'Zone of Interest' Filminin Oscar Konuşmasına Açık Mektupla Tepki Gösterdi!

Yüzlerce Yahudi Jonathan Glazer'ın 'Zone of Interest' Filminin Oscar Konuşmasına Açık Mektupla Tepki Gösterdi!

Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 16:29

450'den fazla Yahudi yaratıcı, yönetici ve Hollywood profesyoneli, Jonathan Glazer'ın 'The Zone of Interest' Oscar konuşmasını kınayan bir açık mektuba imza attı. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/jo...

Ünlü yönetmen yaptığı konuşmayla Oscar törenine damgasını vurmuştu, biz de sizinle paylaşmıştık 👇

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Yönetmenin konuşmasına karşılık olaraksa geçtiğimiz günlerde yüzlerce Yahudi ona cevap niteliğinde bir açık mektuba imza attı.

Yönetmenin konuşmasına karşılık olaraksa geçtiğimiz günlerde yüzlerce Yahudi ona cevap niteliğinde bir açık mektuba imza attı.

Ortak imzacılar listesi, oyuncuları (Debra Messing, Tovah Feldshuh), yöneticileri (Gary Barber, Gail Berman), yaratıcıları (Amy Sherman-Palladino), yönetmenleri (Eli Roth, Rod Lurie), yapımcıları (Lawrence Bender, Amy Pascal, Hawk Koch, Sherry Lansing) ve temsilcileri (UTA'dan Jake Fenton, Gersh'ten Jeffrey Greenberg, avukat Craig Emmanuel) içeren endüstrinin geniş bir kesimini kapsıyor. Açık mektup ilk yayımlandığından beri yaklaşık 50 kişi daha isimlerini ekledi.

"Yahudiliğimizin, bir insan ırkını yok etmeyi amaçlayan Nazi rejimi ile kendi yok oluşunu önlemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik çizmek amacıyla kaçırılmasını reddediyoruz." deniyor grubun açıklamasında.

"Yahudiliğimizin, bir insan ırkını yok etmeyi amaçlayan Nazi rejimi ile kendi yok oluşunu önlemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik çizmek amacıyla kaçırılmasını reddediyoruz." deniyor grubun açıklamasında.

Glazer ise yorum yapmayı reddetti.

Jennifer Jason Leigh, "La La Land" yapımcısı Gary Gilbert ve "The Americans" yaratıcıları Joel Fields ve Joe Weisberg gibi bu kadar tanınmış ortak imzacılarla birlikte, açıklama şunları eklediler:

Jennifer Jason Leigh, "La La Land" yapımcısı Gary Gilbert ve "The Americans" yaratıcıları Joel Fields ve Joe Weisberg gibi bu kadar tanınmış ortak imzacılarla birlikte, açıklama şunları eklediler:

'Binlerce yıl öncesine dayanan ve Birleşmiş Milletler tarafından devlet olarak tanınan yerli bir Yahudi halkını savunmak için kullanılan 'işgal' gibi kelimeler, tarihi çarpıtıyor. Bu, dünyada, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Hollywood'da artan bir anti-Yahudi nefretini besleyen modern bir kan iftirasına inanılırlık kazandırıyor.'

Bu yazılı bildiri, yönetmen Jonathan Glazer'ın 10 Mart'ta Oscar ödüllerinde Holokost filmi "The Zone of Interest" en iyi uluslararası film ödülünü aldıktan sonra tartışmalı kabul konuşmasına bir tepki olarak geldi.

Bu yazılı bildiri, yönetmen Jonathan Glazer'ın 10 Mart'ta Oscar ödüllerinde Holokost filmi "The Zone of Interest" en iyi uluslararası film ödülünü aldıktan sonra tartışmalı kabul konuşmasına bir tepki olarak geldi.

Glazer'ın arkasında yapımcı James Wilson ve finansör Len Blavatnik dururken, Glazer şunları söyledi: 'Tüm seçimlerimiz, şu anda bizi yansıtmak ve yüzleştirmek için yapıldı, o zaman ne yaptıklarına bakmayı değil, ancak şimdi ne yaptığımıza bakmayı. Filmlerimiz insanın insanlıktan çıkmasının en kötü sonuçlara nereye götürdüğünü gösterir. Tüm geçmişimizi ve şu anımızı şekillendirmiştir. Şu anda, Yahudiliklerinin ve Holokost'un, birçok masum insan için çatışmaya yol açan bir işgal tarafından kaçırılmasını reddeden erkekler olarak burada duruyoruz. İsrail'de 7 Ekim'in kurbanları mı, yoksa Gazze'deki devam eden saldırıların mı kurbanları, bu insanlıktan çıkmanın tüm kurbanları, nasıl direnebiliriz?'

Konuşma, Dolby Tiyatrosu'nda alkışlarla karşılandı. Bazıları, özellikle "Poor Things" yıldızı Mark Ruffalo, bu alkışları coşkulu bir şekilde yaptı.

Konuşma, Dolby Tiyatrosu'nda alkışlarla karşılandı. Bazıları, özellikle "Poor Things" yıldızı Mark Ruffalo, bu alkışları coşkulu bir şekilde yaptı.

Ancak, konuşma sonraki günlerde endüstride sıcak bir konu haline geldi ve birçok kişi özel olarak tepki gösterdi. Ancak, tepkilerini halka açık olarak dile getirenler Michael Rapaport (mektupta imza atanlardan biri) ve Mayim Bialik dışında pek yoktu. Blavatnik'in sözcüsü Variety'ye 'İsrail'e olan uzun süreli desteği değişmedi' dediğinde, bu konuşmadan uzaklaştığını ima ettiği görüldü. Asif Kapadia ve Jesse Peretz gibi daha önce Variety'ye konuşan kişiler ise Hollywood dışından gelen kınama karşısında Glazer'ın konuşmasına destek verdi.

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Stranger Things" ve "Fleabag" oyuncusu Brett Gelman, bu duyguyu yineledi:

Stranger Things" ve "Fleabag" oyuncusu Brett Gelman, bu duyguyu yineledi:

'Stranger Things' ve 'Fleabag' oyuncusu Brett Gelman, bu duyguyu yineledi. 'Rehinelerimizin bile adı geçmezken, Yahudi halkının böyle bir konuşmaya, o kırmızı iğnelere verilen alkışa nasıl tepki vereceğine dair hiçbir şüphe yoktu ve bu inanılmaz derecede incitici, inanılmaz derecede acı verici. ' diyor Gelman. 'O gece sessiz kalmayı tercih eden insanları gerçekten anlamak mümkün değil.' Şu anda 'The Terrifying Realm of the Possible: Nearly True Stories' adlı kitabının tanıtım turunda olan Gelman, dört mağazanın imza günlerini iptal ettiğini gördü.

Resistance'ın yönetmeni Jonathan Jakubowicz, Glazer'ın Nazi rejiminin Yahudilere yönelik kitlesel katliamını 1940'larda İsrail'in Gazze'deki savaşıyla paralel olarak kullanmasını eleştirdi.

Resistance'ın yönetmeni Jonathan Jakubowicz, Glazer'ın Nazi rejiminin Yahudilere yönelik kitlesel katliamını 1940'larda İsrail'in Gazze'deki savaşıyla paralel olarak kullanmasını eleştirdi.

“Eğer İsrail 1930'lu ve 40'lı yıllarda var olsaydı, Auschwitz (nazilerin kurduğu toplama kampı) yaşanmazdı,” diyor Jesse Eisenberg'in başrolünde oynadığı 'Resistance' filminin yönetmeni Jonathan Jakubowicz. “Bay Glazer gaz odalarının kurbanlarının anısını, Holokost mağdurlarını ve ailelerini esaretten ve cinsel kölelikten kurtarmaya çalışanları hedef almak için kullandı. Barış çağrısı yapmak önemlidir, hepimiz yapıyoruz. Ancak bu çatışmada yanlış bilgi savaşı uzatıyor. Ve maalesef yorumları, savaşı uzatmak ve Yahudi halkını şeytanlaştırmak isteyen propaganda ağlarına meşruluk kazandırdı.”

"The Affair" oyuncusu Noa Tishby şöyle diyor:

"The Affair" oyuncusu Noa Tishby şöyle diyor:

“Glazer'ın Yahudiliğini ve Holokost'u küresel sorunlara atfetme çabası, Hollywood'da bazılarının önemli bir kopukluğunu ortaya koyuyor.'

Simon Wiesenthal Merkezi'ni kuran ve iki kez Oscar kazanan Haham Marvin Hier, yalnızca Glazer'ın sözlerinden değil, Dolby Tiyatrosu'nda bu sözlere verilen tepkilerden de dehşete düştüğünü söylüyor.

Simon Wiesenthal Merkezi'ni kuran ve iki kez Oscar kazanan Haham Marvin Hier, yalnızca Glazer'ın sözlerinden değil, Dolby Tiyatrosu'nda bu sözlere verilen tepkilerden de dehşete düştüğünü söylüyor.

Hier, 'İnanamadım' diyor. 'Daha iyisini bilmeseydim bunun bir Hamas mitingi olduğunu düşünürdüm. Seyirci neredeydi? İnsanlar ayağa kalkıp alkışlamak yerine yuh çekmeliydiler çünkü Glazer, Akademi Ödülleri'nden izleyicileri bu durumun kabul edilebilir olduğunu düşünerek ayrıldı.'

Açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

'Bizler Yahudi kreatifler, yöneticiler ve Hollywood profesyonelleriyiz. Yahudiliğimizin, bir ırkı yok etmeye çalışan Nazi rejimi ile kendi yok oluşunu engellemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir eşdeğerlik kurmak amacıyla istismar edilmesini reddediyoruz. Gazze'deki her sivil ölümü trajiktir. İsrail sivilleri hedef almıyor. Hamas'ı hedef alıyor. Hamas rehineleri serbest bırakıp teslim olduğu an bu yürek parçalayıcı savaş sona erecektir. Bu 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana böyledir. Binlerce yıllık bir vatanı savunan ve Birleşmiş Milletler tarafından bir devlet olarak tanınan yerli bir Yahudi halkını tanımlamak için 'işgal' gibi kelimelerin kullanılması tarihi çarpıtmaktadır. Dünya genelinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Hollywood'da giderek artan Yahudi karşıtı nefreti körükleyen modern kan iftirasına itibar kazandırmaktadır. Antisemitizmin arttığı mevcut ortam, Bay Glazer'in filminde tasvir edilen Holokost sırasında hiçbir devletin yapmadığı gibi, bizi her zaman kabul edecek olan İsrail Yahudi Devleti'ne olan ihtiyacın altını çizmektedir.'

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