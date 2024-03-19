Yüzlerce Yahudi Jonathan Glazer'ın 'Zone of Interest' Filminin Oscar Konuşmasına Açık Mektupla Tepki Gösterdi!
450'den fazla Yahudi yaratıcı, yönetici ve Hollywood profesyoneli, Jonathan Glazer'ın 'The Zone of Interest' Oscar konuşmasını kınayan bir açık mektuba imza attı. Detaylar 👇
Yönetmenin konuşmasına karşılık olaraksa geçtiğimiz günlerde yüzlerce Yahudi ona cevap niteliğinde bir açık mektuba imza attı.
"Yahudiliğimizin, bir insan ırkını yok etmeyi amaçlayan Nazi rejimi ile kendi yok oluşunu önlemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir denklik çizmek amacıyla kaçırılmasını reddediyoruz." deniyor grubun açıklamasında.
Jennifer Jason Leigh, "La La Land" yapımcısı Gary Gilbert ve "The Americans" yaratıcıları Joel Fields ve Joe Weisberg gibi bu kadar tanınmış ortak imzacılarla birlikte, açıklama şunları eklediler:
Bu yazılı bildiri, yönetmen Jonathan Glazer'ın 10 Mart'ta Oscar ödüllerinde Holokost filmi "The Zone of Interest" en iyi uluslararası film ödülünü aldıktan sonra tartışmalı kabul konuşmasına bir tepki olarak geldi.
Konuşma, Dolby Tiyatrosu'nda alkışlarla karşılandı. Bazıları, özellikle "Poor Things" yıldızı Mark Ruffalo, bu alkışları coşkulu bir şekilde yaptı.
Stranger Things" ve "Fleabag" oyuncusu Brett Gelman, bu duyguyu yineledi:
Resistance'ın yönetmeni Jonathan Jakubowicz, Glazer'ın Nazi rejiminin Yahudilere yönelik kitlesel katliamını 1940'larda İsrail'in Gazze'deki savaşıyla paralel olarak kullanmasını eleştirdi.
"The Affair" oyuncusu Noa Tishby şöyle diyor:
Simon Wiesenthal Merkezi'ni kuran ve iki kez Oscar kazanan Haham Marvin Hier, yalnızca Glazer'ın sözlerinden değil, Dolby Tiyatrosu'nda bu sözlere verilen tepkilerden de dehşete düştüğünü söylüyor.
Açıklamanın tamamı şu şekildeydi:
'Bizler Yahudi kreatifler, yöneticiler ve Hollywood profesyonelleriyiz. Yahudiliğimizin, bir ırkı yok etmeye çalışan Nazi rejimi ile kendi yok oluşunu engellemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir eşdeğerlik kurmak amacıyla istismar edilmesini reddediyoruz. Gazze'deki her sivil ölümü trajiktir. İsrail sivilleri hedef almıyor. Hamas'ı hedef alıyor. Hamas rehineleri serbest bırakıp teslim olduğu an bu yürek parçalayıcı savaş sona erecektir. Bu 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana böyledir. Binlerce yıllık bir vatanı savunan ve Birleşmiş Milletler tarafından bir devlet olarak tanınan yerli bir Yahudi halkını tanımlamak için 'işgal' gibi kelimelerin kullanılması tarihi çarpıtmaktadır. Dünya genelinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Hollywood'da giderek artan Yahudi karşıtı nefreti körükleyen modern kan iftirasına itibar kazandırmaktadır. Antisemitizmin arttığı mevcut ortam, Bay Glazer'in filminde tasvir edilen Holokost sırasında hiçbir devletin yapmadığı gibi, bizi her zaman kabul edecek olan İsrail Yahudi Devleti'ne olan ihtiyacın altını çizmektedir.'