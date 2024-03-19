Yüzlerce Yahudi Jonathan Glazer'ın 'Zone of Interest' Filminin Oscar Konuşmasına Açık Mektupla Tepki Gösterdi!

Glazer'ın arkasında yapımcı James Wilson ve finansör Len Blavatnik dururken, Glazer şunları söyledi: 'Tüm seçimlerimiz, şu anda bizi yansıtmak ve yüzleştirmek için yapıldı, o zaman ne yaptıklarına bakmayı değil, ancak şimdi ne yaptığımıza bakmayı. Filmlerimiz insanın insanlıktan çıkmasının en kötü sonuçlara nereye götürdüğünü gösterir. Tüm geçmişimizi ve şu anımızı şekillendirmiştir. Şu anda, Yahudiliklerinin ve Holokost'un, birçok masum insan için çatışmaya yol açan bir işgal tarafından kaçırılmasını reddeden erkekler olarak burada duruyoruz. İsrail'de 7 Ekim'in kurbanları mı, yoksa Gazze'deki devam eden saldırıların mı kurbanları, bu insanlıktan çıkmanın tüm kurbanları, nasıl direnebiliriz?'