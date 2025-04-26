İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga: Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta İmamoğlu ve beraberinde pek çok kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

26 Nisan Cumartesi günü ise İBB’ye ikinci operasyon gerçekleştirildi. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da yapılan operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.