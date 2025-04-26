İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga: Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi!

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)
Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü
Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un Eşi
Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri
Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri
Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri
Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili
Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü
Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü
Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü
Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı
Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı
Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı
Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı
Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı
Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel Kalemi
Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY
Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY
Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı
Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi
Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı
Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı
Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı
Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı
Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı
Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı
Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi
Songül Car – İSPER Uzman
Fikret Şimşek – İş İnsanı
Yılmaz Şimşek – İş İnsanı
Dursun Balcıoğlu – İş İnsanı
Rasim Kaya – İş İnsanı
Mete Mağden – İş İnsanı
Meral Çakır – Mali Müşavir
Cevat Kaya – Emekli
Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı
Çağlar Türkmen – Güvenlik
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