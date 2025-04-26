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İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga: Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi!

İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga: Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 09:43

İBB’ye yönelik ikinci operasyon 26 Nisan Cumartesi sabaha karşı gerçekleştirildi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 53 kişiden 47’si gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan 47 kişi kim? İşte İBB’ye yönelik soruşturmada 26 Nisan Cumartesi günü gözaltına alınanların tam listesi.

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İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga

İBB’ye Operasyonda İkinci Dalga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta İmamoğlu ve beraberinde pek çok kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. 

26 Nisan Cumartesi günü ise İBB’ye ikinci operasyon gerçekleştirildi. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da yapılan operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi

Gözaltına Alınan 47 Kişi Kim? Gözaltına Alınanların Tam Listesi

  • Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

  • Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)

  • Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü

  • Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un Eşi

  • Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü

  • Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri

  • Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri

  • Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri

  • Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı

  • Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

  • Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

  • Ramazan Gülten – İBB İmar Şube Müdürü

  • Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

  • Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

  • Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

  • Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

  • Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

  • Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

  • Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

  • İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

  • Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

  • Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

  • Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

  • Kadriye Kasapoğlu – Murat Ongun’un Özel Kalemi

  • Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

  • Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY

  • Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY

  • Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

  • Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi

  • Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı

  • Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

  • Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

  • Songül Car – İSPER Uzman

  • Fikret Şimşek – İş İnsanı

  • Yılmaz Şimşek – İş İnsanı

  • Dursun Balcıoğlu – İş İnsanı

  • Rasim Kaya – İş İnsanı

  • Mete Mağden – İş İnsanı

  • Meral Çakır – Mali Müşavir

  • Cevat Kaya – Emekli

  • Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı

  • Çağlar Türkmen – Güvenlik

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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