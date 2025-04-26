Şafak Başa Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. 26 Nisan Cuma günü hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birisi de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa oldu. Peki, Şafak Başa kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şafak Başa Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Neden Gözaltına Alındı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın