Şafak Başa Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Neden Gözaltına Alındı?

Şafak Başa, 1969 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Başa, Karabük-Yenice ve Ordu-Mesudiye ilçelerinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Mülkiye Başmüfettişi görevlerinde bulundu.

2007 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitiren Başa, 2012 yılında da ‘Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş’ başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Doktora Programını tamamladı. Şafak Başa, üniversiteler arası Kurul Başkanlığının 31.05.2024 tarihli kararıyla ‘Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları’ alanında ‘Doçent’ unvanı aldı.

Doç. Dr. Şafak Başa, 2015 yılı Mart ayında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Şafak Başa, üniversitenin danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Başa, akademik alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

2019-2021 yılları arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu olarak görev yapan Başa, 2021-2022 arasında ise İSKİ Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Doç. Dr. Şafak Başa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önerisi ile ise 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladı. Doç. Dr. Başa, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.