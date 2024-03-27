Ünlü İsimlerin Hastalıklarını İçselleştirme Sebebinin Altında Yatan Gerçek
Ünlü İsimlerin Hastalıklarını İçselleştirme Sebebinin Altında Yatan Gerçek
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Kanser maalesef ki çağımızda her yerde karşımıza çıkabilen bir hastalık. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin ünlü prensesi Kate Middelton'ın kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklaması da çok ses getirmişti. Peki Kate Middleton'ın ve daha başkalarının kanser teşhisi sizi endişelendiriyor mu? Belki sizin de kanser olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer siz de bu konuda anksiyete geliştiren bireyler arasındaysanız sizi içeriğimize davet ediyoruz 👇
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Sağlık anksiyetesi olan kişilerin, özellikle genç biri gibi yüksek profilli bir kişinin tıbbi sorunlarını duyduklarında tetiklenmeleri yaygındır.
Sağlık anksiyetesine yatkınlığı olan biri için, muhtemelen anksiyeteyi doğrulayan şeylere karşı tetikte olan bir tarafınız vardır.
Ya da, tanıdığınız birinin veya yüksek profilli bir kişinin bir hastalığı veya ölümü, sağlık sorunları konusunda tetikte olan o kısmınızı harekete geçirir.
Aslında, araştırmalar, sağlık anksiyetesi yaşamayanlara kıyasla, sağlık anksiyetesi olan kişilerin tehditkar sağlık bilgilerine daha fazla dikkat ettiklerini göstermiştir.
Küçük çocukları olan anneler, Kate Middleton'ın durumu hakkında duyduktan sonra özellikle endişeli hissedebilirler, çünkü onun kimliğinin bu yönüyle kendilerini özdeşleştirebilirler.
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Bu tür haberler sizi endişelendiriyorsa 👇
1- Kendinizi sakinleştirin.
2- Gerçeklik kontrolü yapın.
3- Vücudunuzdaki belirtilere aşırı odaklanmamaya çalışın.
4- Haberlerden ve sosyal medyadan bir mola verin.
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5- Zamanınızı anlamlı bir şekilde değerlendirin.
Ancak biz bu konuda ciddi endişeleriniz varsa bir uzmana danışmanızı kesinlikle öneriyoruz 👨⚕️
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