Ünlü İsimlerin Hastalıklarını İçselleştirme Sebebinin Altında Yatan Gerçek

Kanser maalesef ki çağımızda her yerde karşımıza çıkabilen bir hastalık. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin ünlü prensesi Kate Middelton'ın kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklaması da çok ses getirmişti. Peki Kate Middleton'ın ve daha başkalarının kanser teşhisi sizi endişelendiriyor mu? Belki sizin de kanser olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer siz de bu konuda anksiyete geliştiren bireyler arasındaysanız sizi içeriğimize davet ediyoruz 👇