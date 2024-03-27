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Ünlü İsimlerin Hastalıklarını İçselleştirme Sebebinin Altında Yatan Gerçek

Ünlü İsimlerin Hastalıklarını İçselleştirme Sebebinin Altında Yatan Gerçek

anksiyete kanser
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:48

Kanser maalesef ki çağımızda her yerde karşımıza çıkabilen bir hastalık. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin ünlü prensesi Kate Middelton'ın kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklaması da çok ses getirmişti. Peki Kate Middleton'ın ve daha başkalarının kanser teşhisi sizi endişelendiriyor mu? Belki sizin de kanser olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer siz de bu konuda anksiyete geliştiren bireyler arasındaysanız sizi içeriğimize davet ediyoruz 👇

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
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Sağlık anksiyetesi olan kişilerin, özellikle genç biri gibi yüksek profilli bir kişinin tıbbi sorunlarını duyduklarında tetiklenmeleri yaygındır.

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İnsanlar, onun hastalığı hakkında bilgi sahibi olmadan önce yaşamadıkları semptomları bile birden hissetmeye başlayabilirler, bu da daha fazla anksiyeteye neden olabilir.

Sağlık anksiyetesine yatkınlığı olan biri için, muhtemelen anksiyeteyi doğrulayan şeylere karşı tetikte olan bir tarafınız vardır.

Sağlık anksiyetesine yatkınlığı olan biri için, muhtemelen anksiyeteyi doğrulayan şeylere karşı tetikte olan bir tarafınız vardır.

Örneğin, tuhaf bir vücut belirtisi hissedebilirsiniz ve bu, sağlık anksiyetesinin başlamasına neden olabilir.

Ya da, tanıdığınız birinin veya yüksek profilli bir kişinin bir hastalığı veya ölümü, sağlık sorunları konusunda tetikte olan o kısmınızı harekete geçirir.

Ya da, tanıdığınız birinin veya yüksek profilli bir kişinin bir hastalığı veya ölümü, sağlık sorunları konusunda tetikte olan o kısmınızı harekete geçirir.
onedio.com

Adeta size 'Bu sizin başınıza gelebilir, bu yüzden dikkatli olun!' diyen bir işaret görüyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.

Aslında, araştırmalar, sağlık anksiyetesi yaşamayanlara kıyasla, sağlık anksiyetesi olan kişilerin tehditkar sağlık bilgilerine daha fazla dikkat ettiklerini göstermiştir.

Aslında, araştırmalar, sağlık anksiyetesi yaşamayanlara kıyasla, sağlık anksiyetesi olan kişilerin tehditkar sağlık bilgilerine daha fazla dikkat ettiklerini göstermiştir.

Kimileri için kafadan 2 saniyede atıp eve dönerken halledeceği konular, bu esnalarda içinden çıkılmaz haller alır. Arkadaşlarınız size bir şeyler sorsa da o an cümle kurmayı bile unutursunuz.

Küçük çocukları olan anneler, Kate Middleton'ın durumu hakkında duyduktan sonra özellikle endişeli hissedebilirler, çünkü onun kimliğinin bu yönüyle kendilerini özdeşleştirebilirler.

Küçük çocukları olan anneler, Kate Middleton'ın durumu hakkında duyduktan sonra özellikle endişeli hissedebilirler, çünkü onun kimliğinin bu yönüyle kendilerini özdeşleştirebilirler.

Pratikte sık sık, küçük çocukları olan anneleri, kendi başlarına bir şey olmasından endişe duyarlar ve bu durumun çocukları üzerindeki etkisinden korkarlar.

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Bu tür haberler sizi endişelendiriyorsa 👇

Bu tür haberler sizi endişelendiriyorsa 👇

1- Kendinizi sakinleştirin.

1- Kendinizi sakinleştirin.
onedio.com

Eğer sağlık anksiyetesi yaşıyorsanız, bu haberin sizi endişelendirmesinin mantıklı olduğunu kendinize söyleyebilirsiniz.

2- Gerçeklik kontrolü yapın.

2- Gerçeklik kontrolü yapın.
onedio.com

Kate Middleton'ın kanser olduğu gerçeği, sizin sağlığınız hakkında hiçbir şey ifade etmez. Onun teşhisiyle birlikte kanser olma olasılığınız artmaz.

3- Vücudunuzdaki belirtilere aşırı odaklanmamaya çalışın.

onedio.com

Ne kadar çok vücudunuza odaklanırsanız, o kadar çok duygu hissedersiniz. Dikkatinizi kendinizden uzaklaştırmayı deneyebilirsiniz. Daha fazlasını okumak için bu konudaki önceki yazımı kontrol edebilirsiniz.

4- Haberlerden ve sosyal medyadan bir mola verin.

4- Haberlerden ve sosyal medyadan bir mola verin.
onedio.com

Eğer haberler sizi daha fazla endişelendiriyorsa, bir süreliğine onlardan uzak durun.

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5- Zamanınızı anlamlı bir şekilde değerlendirin.

5- Zamanınızı anlamlı bir şekilde değerlendirin.

Sağlık endişelerinize odaklanmak yerine zamanınızı anlamlı veya keyifli bir şey yapmak için kullanmaya çalışın.

Ancak biz bu konuda ciddi endişeleriniz varsa bir uzmana danışmanızı kesinlikle öneriyoruz 👨⚕️

Ancak biz bu konuda ciddi endişeleriniz varsa bir uzmana danışmanızı kesinlikle öneriyoruz 👨⚕️

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