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Arkadaşlığınızı Gözden Geçirmenizi Gerektiren Toksik Davranış Örnekleri

Arkadaşlığınızı Gözden Geçirmenizi Gerektiren Toksik Davranış Örnekleri

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 23:01

Hepimiz arkadaşlarımızla zaman zaman gerginlikler yaşarız. Bazen hoş olmayan şeyler de yaşanabilir. Bu hoş olmayan şeylerden bir kısmı ise 'Red Flag' tabiriyle bildiğimiz affedilemeyecek şeyler olabilir. Bizde sizin için arkadaşlıkta yapılan ve geri dönüşü olmaması gereken red flag'leri araştırdık. İşte o sekiz geri dönüşü olmayan hareket 👇

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
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1. Senin önünde başkaları için kötü konuşurlarsa.

1. Senin önünde başkaları için kötü konuşurlarsa.

Eğer arkadaşınız sık sık arkadaşları veya hayatlarındaki insanlar hakkında kötü konuşuyorsa veya yargılı davranıyorsa, sizi de aynısını yapmaktan onu ne alıkoyar? Başlangıçta, arkadaşınızın sıkıntılarını size itiraf ettiğini hissetmek size arkadaşınıza daha yakın hissettirebilir. Ancak, zamanla eğer arkadaşınızın hayatındaki çoğu insanla sürekli memnuniyetsiz olduğunu fark ederseniz, sıranın ne zaman döneceği ve sizin de siz olmadığınız zaman kötü konuşulan arkadaş olacağınız konusunda tedirgin hissetmeye başlayabilirsiniz.

2. Onların yanında kendin olamazsan.

2. Onların yanında kendin olamazsan.

Destekleyici ve sağlıklı bir arkadaşlık, kendin olma özgürlüğünü hissettiğin bir ortamdır. Bu nasıl otantik bağlantılar geliştirildiğini gösterir. Eğer arkadaşınızın yanında içe kapanıyor, sürekli dikkatli oluyor veya sadece kendin olamayacağınızı hissediyorsanız, bu kuşkuların nereden geldiğini daha fazla araştırmak faydalı olabilir.

3. Kendinizi ifade etmekten, düşüncelerinizi paylaşmaktan korkuyorsanız.

3. Kendinizi ifade etmekten, düşüncelerinizi paylaşmaktan korkuyorsanız.

Sağlıklı bir arkadaşlıkta, hislerinizi ifade etmekte özgür hissetmeli ve farklı konularda düşüncelerinizi paylaşabilmelisiniz. Eğer sıklıkla bunu yapmanın olumsuz bir tepkiye yol açacağından veya hislerinizi veya düşüncelerinizi paylaşamayacağınızdan korkuyorsanız, bu, bu arkadaşınızla duygusal olarak güvende hissetmediğinizi ve arkadaşlığın sizin için doğru olmayabileceğine dair bir işarettir.

4. İletişimden sonra enerjiniz tükenmiş hissedersiniz.

4. İletişimden sonra enerjiniz tükenmiş hissedersiniz.

Arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizde nasıl hissettiğinizi karşılaştırarak ve farklı arkadaşlarınızla zaman geçirdiğinizde nasıl bir duygu durumu yaşadığınızı karşılaştırarak belirleyebilirsiniz. Kendinizi enerjik, tarafsız veya tükenmiş mi hissediyorsunuz? Bazen bir arkadaşlık sizin için sağlıklı olmadığını önce bedeniniz hisseder. Belirli bir arkadaşınızla zaman geçirdikten sonra sürekli olarak enerjinizin tükendiğini fark ederseniz, bu önemli bir işarettir ve üzerinde durulması gereken bir durumdur.

5. Arkadaşlığınız tek taraflı hissettirmeye başladıysa.

5. Arkadaşlığınız tek taraflı hissettirmeye başladıysa.

Sürekli olarak arkadaşlarınızı arayan, kontrol eden ve planları başlatan taraf mısınız? Arkadaşlığı sürdürmek için gösterdiğiniz çabaların karşılığının alınmadığını sıkça mı hissediyorsunuz? Arkadaşlığınızda bir denge olmadığını mı düşünüyorsunuz? Arkadaşınız sizden bahsediyor mu, yoksa konuşmaların odak noktası genellikle onlar mı ve hayatları mı? Eğer öyleyse, bu gözlemlediğiniz desen hakkında bir konuşma yapmanın arkadaşlığınıza faydalı olup olmayacağını daha fazla araştırmak isteyebilirsiniz.

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6. Diğer insanların verdiği sırları size anlatırlarsa.

6. Diğer insanların verdiği sırları size anlatırlarsa.

Başlangıçta, arkadaşınızın bu sırları size paylaşmayı seçtiği için onurlu hissedebilirsiniz. Ancak, zamanla bunu yapmak, kendiniz ne söylediğinizi düzenleme ihtiyacı hissedebilir ve arkadaşınızla ne paylaştığınıza dikkat etme konusunda dikkatli olabilirsiniz çünkü özel bilgilerinizi kimlerle paylaşacağı konusunda artan belirsizlik nedeniyle aranızda güvensizlik oluşturabilir.

7. Sizi ince ve alaycı bir şekilde aşağılıyorlarsa.

7. Sizi ince ve alaycı bir şekilde aşağılıyorlarsa.

Belki de arkadan vurulan bir iltifat veya niyetlerini sorgulamanıza neden olan bir soru aracılığıyla olabilir. Arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar olabilir, ancak eğer sık sık arkadaşınızın size kasıtlı olarak bir şey söyleyip söylemediğini düşünüyorsanız veya ifadelerinin arkasındaki niyet konusunda sık ​​sık kafanız karışıyorsa, bu genellikle arkadaşlığınızdaki güvenin eksik olduğuna dair bir işarettir. Arkadaşınızın niyetlerini sorgulamanıza neden olan bir yorum yaptığında, bir sonraki sefer ona 'Bu ne demekti?' diye sormayı düşünün. Bu soruya verdikleri cevap, yorumlarının arkasındaki niyeti açıklığa kavuşturabilir.

8. Son olarak, sınırlarınızı ihlal ediyorlarsa.

8. Son olarak, sınırlarınızı ihlal ediyorlarsa.

Arkadaşlık içinde bir sınır belirlediğinizde veya tercihlerinizi ifade ettiğinizde neler olduğunu gözlemleyin. Arkadaşınız sınırlarınıza duyarlı ve saygılı mı, yoksa onları geçmeye mi çalışıyor? Arkadaşınız, şu anda rahat hissetmediğinizi ifade ettiğiniz belirli konuları sürekli olarak gündeme getiriyorsa, bu sınırlarınızı ihlal etme girişimi olabilir. Bu durumda, arkadaşınıza bu konuda açık ve net bir şekilde sınırlarınızı hatırlatmak önemlidir. Eğer bu davranış devam ederse ve sınırlarınıza saygı gösterilmezse, arkadaşlıkta sağlıklı bir dengenin olmadığını gösterebilir ve ciddi bir konuşma yapma zamanı gelebilir.

Bu gönderi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel veya psikolojik tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Her zaman ruh sağlığı uzmanınız veya diğer nitelikli sağlık uzmanınızdan tavsiye almanızı şiddetle öneririz.

Peki siz bu 'red flag'ler hakkında ne düşünüyorsunuz. Buyurun yorumlara  👇

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