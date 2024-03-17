Arkadaşlığınızı Gözden Geçirmenizi Gerektiren Toksik Davranış Örnekleri

Belki de arkadan vurulan bir iltifat veya niyetlerini sorgulamanıza neden olan bir soru aracılığıyla olabilir. Arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar olabilir, ancak eğer sık sık arkadaşınızın size kasıtlı olarak bir şey söyleyip söylemediğini düşünüyorsanız veya ifadelerinin arkasındaki niyet konusunda sık ​​sık kafanız karışıyorsa, bu genellikle arkadaşlığınızdaki güvenin eksik olduğuna dair bir işarettir. Arkadaşınızın niyetlerini sorgulamanıza neden olan bir yorum yaptığında, bir sonraki sefer ona 'Bu ne demekti?' diye sormayı düşünün. Bu soruya verdikleri cevap, yorumlarının arkasındaki niyeti açıklığa kavuşturabilir.