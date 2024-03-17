Arkadaşlığınızı Gözden Geçirmenizi Gerektiren Toksik Davranış Örnekleri
Arkadaşlığınızı Gözden Geçirmenizi Gerektiren Toksik Davranış Örnekleri
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/...
Hepimiz arkadaşlarımızla zaman zaman gerginlikler yaşarız. Bazen hoş olmayan şeyler de yaşanabilir. Bu hoş olmayan şeylerden bir kısmı ise 'Red Flag' tabiriyle bildiğimiz affedilemeyecek şeyler olabilir. Bizde sizin için arkadaşlıkta yapılan ve geri dönüşü olmaması gereken red flag'leri araştırdık. İşte o sekiz geri dönüşü olmayan hareket 👇
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1. Senin önünde başkaları için kötü konuşurlarsa.
2. Onların yanında kendin olamazsan.
3. Kendinizi ifade etmekten, düşüncelerinizi paylaşmaktan korkuyorsanız.
4. İletişimden sonra enerjiniz tükenmiş hissedersiniz.
5. Arkadaşlığınız tek taraflı hissettirmeye başladıysa.
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6. Diğer insanların verdiği sırları size anlatırlarsa.
7. Sizi ince ve alaycı bir şekilde aşağılıyorlarsa.
8. Son olarak, sınırlarınızı ihlal ediyorlarsa.
Bu gönderi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel veya psikolojik tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Her zaman ruh sağlığı uzmanınız veya diğer nitelikli sağlık uzmanınızdan tavsiye almanızı şiddetle öneririz.
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