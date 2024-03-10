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7 Gün Boyunca Aç Kalırsanız Vücudunuzda Neler Olacağını Uzmanlar Açıkladı!

7 Gün Boyunca Aç Kalırsanız Vücudunuzda Neler Olacağını Uzmanlar Açıkladı!

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 19:04

Oruç tutulan günler de yaklaşırken yine uzun süreli gıdasızlık ve susuzluğun vücuda etkileri merak konusu oldu. Doğru verilere ulaşmak için aç olan araştırmacılar, şimdi besin almadan uzun süre geçiren birçok organ üzerinde meydana gelen sistemik değişiklikleri analiz ettiler ve bu değişikliklerin sağlık üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerini ortaya çıkardılar. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/this-is-wh...
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Bu çalışmada 12 sağlıklı kişi seçildi ve bu kişilerin 7 gün boyunca su içmesine izin verilirken hiçbir şekilde yiyecek tüketmesine izin verilmedi.

Bu çalışmada 12 sağlıklı kişi seçildi ve bu kişilerin 7 gün boyunca su içmesine izin verilirken hiçbir şekilde yiyecek tüketmesine izin verilmedi.

Bu çalışmada araştırmacılar, gönüllülerin 7 günlük bir oruca katılmaları için 12 sağlıklı kişiyi seçtiler. Bu süre boyunca gönüllülere su içmelerine izin verilirken hiçbir şekilde yiyecek tüketmelerine izin verilmedi. Katılımcılar bu süre boyunca yakından izlendi ve araştırmacılar günlük olarak yaklaşık 3.000 farklı kan proteini değişikliğini ölçtüler.

Orucun ilk günlerinden sonra gönüllülerin vücudunda depolanan yağların yakılmaya başlandığı ve bu bir haftalık sürede 5.7 kilo verdikleri açıklandı.

Orucun ilk günlerinden sonra gönüllülerin vücudunda depolanan yağların yakılmaya başlandığı ve bu bir haftalık sürede 5.7 kilo verdikleri açıklandı.

Bulgularını sindiren araştırma yazarları, gönüllülerin vücutlarının orucun ilk birkaç gününde enerji kaynaklarını değiştirdiğini ve depolanan yağları glikoz yerine yakmaya başladığını rapor ediyorlar. Sonuç olarak, katılımcılar hafta boyunca ortalama 5.7 kilogram (12.6 pound) kaybettiler ve tekrar yemek yemeye başladıktan sonra bile bu kiloyu korudular.

Araştırmacılar ilk günlerde kan protein seviyesinde ciddi bir artış fark edemeseler de bu durum üçüncü günün sonunda değişti.

Araştırmacılar ilk günlerde kan protein seviyesinde ciddi bir artış fark edemeseler de bu durum üçüncü günün sonunda değişti.

Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar orucun ilk birkaç gününde kan protein seviyelerinde büyük değişiklikler fark etmediler. Bu durum, üçüncü günün ardından dramatik bir şekilde değişti, çünkü sağlık üzerinde büyük etkilere sahip yüzlerce bileşik hızla dalgalanmaya başladı. Bulguarını, bu çeşitli proteinlerin farklı hastalıklara bağlı olduğunu gösteren genetik çalışmalarla karşılaştırarak, araştırma yazarları oruç sırasında değişen 212 plazma bileşiğinin sağlık sonuçlarını tahmin edebildiler.

Örneğin, araştırmacılar, üç günden fazla süren açlığın switch-associated protein 70 (SWAP70) plazma seviyelerinde azalmaya neden olduğunu ve kalp sağlığı olmak üzere başka hastalıklara da yararlı olabileceği düşünülüyor.

Örneğin, araştırmacılar, üç günden fazla süren açlığın switch-associated protein 70 (SWAP70) plazma seviyelerinde azalmaya neden olduğunu ve kalp sağlığı olmak üzere başka hastalıklara da yararlı olabileceği düşünülüyor.

Bu belirleyicinin düşük seviyelerinin romatoid artrit (RA) riskinin azalması ile ilişkilendirilmiş olması nedeniyle, araştırmacılar bu bulgunun 'uzun süreli açlığı olan RA hastalarının ağrı kesici bir kısmi açıklamasını sağlayabileceğini düşünüyorlar. Menüdeki bir diğer protein ise koroner arter hastalığı ile ilişkilendirilen hipoksi up-regüle 1 (HYOU1) idi. Açlık süresince, bu bileşiğin seviyelerinin düştüğü gözlendi, bu da uzun süreli açlığın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşündürüyor.

İlk defa uzun açlık süresinin sonuçlarını gösteren araştırmada açlığın yararlı ve zararlı etkilerinin üç günden sonra açığa çıkmaya başladığı tespit edildi.

İlk defa uzun açlık süresinin sonuçlarını gösteren araştırmada açlığın yararlı ve zararlı etkilerinin üç günden sonra açığa çıkmaya başladığı tespit edildi.

Aynı zamanda, araştırmacılar açlıkla ilişkilendirilen birkaç olumsuz sağlık sonucunu da belirlediler. Çalışmanın yazarlarından Claudia Langenberg'in ifadesine göre, 'İlk defa, açlık sırasında vücutta moleküler düzeyde neler olduğunu görebiliyoruz.' dedi. 'Sonuçlarımız, kilo kaybının ötesindeki açlığın sağlık faydalarına dair kanıt sağlıyor, ancak bunlar tam kalori kısıtlamasından üç gün sonra görülebiliyor - daha önce düşündüğümüzden sonra.'

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Bu araştırmanın sonuçlarını özetleyen eş-yazar Maik Pietzner, "Açlık bazı durumların tedavisinde faydalı olabilir, ancak çoğu zaman, kötü sağlık durumunda olan hastalara açlık seçeneği olmayabilir." diyor.

Bu araştırmanın sonuçlarını özetleyen eş-yazar Maik Pietzner, "Açlık bazı durumların tedavisinde faydalı olabilir, ancak çoğu zaman, kötü sağlık durumunda olan hastalara açlık seçeneği olmayabilir." diyor.

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