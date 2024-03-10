7 Gün Boyunca Aç Kalırsanız Vücudunuzda Neler Olacağını Uzmanlar Açıkladı!
7 Gün Boyunca Aç Kalırsanız Vücudunuzda Neler Olacağını Uzmanlar Açıkladı!
Kaynak: https://www.iflscience.com/this-is-wh...
Oruç tutulan günler de yaklaşırken yine uzun süreli gıdasızlık ve susuzluğun vücuda etkileri merak konusu oldu. Doğru verilere ulaşmak için aç olan araştırmacılar, şimdi besin almadan uzun süre geçiren birçok organ üzerinde meydana gelen sistemik değişiklikleri analiz ettiler ve bu değişikliklerin sağlık üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerini ortaya çıkardılar. Detaylar 👇
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Bu çalışmada 12 sağlıklı kişi seçildi ve bu kişilerin 7 gün boyunca su içmesine izin verilirken hiçbir şekilde yiyecek tüketmesine izin verilmedi.
Orucun ilk günlerinden sonra gönüllülerin vücudunda depolanan yağların yakılmaya başlandığı ve bu bir haftalık sürede 5.7 kilo verdikleri açıklandı.
Araştırmacılar ilk günlerde kan protein seviyesinde ciddi bir artış fark edemeseler de bu durum üçüncü günün sonunda değişti.
Örneğin, araştırmacılar, üç günden fazla süren açlığın switch-associated protein 70 (SWAP70) plazma seviyelerinde azalmaya neden olduğunu ve kalp sağlığı olmak üzere başka hastalıklara da yararlı olabileceği düşünülüyor.
İlk defa uzun açlık süresinin sonuçlarını gösteren araştırmada açlığın yararlı ve zararlı etkilerinin üç günden sonra açığa çıkmaya başladığı tespit edildi.
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Bu araştırmanın sonuçlarını özetleyen eş-yazar Maik Pietzner, "Açlık bazı durumların tedavisinde faydalı olabilir, ancak çoğu zaman, kötü sağlık durumunda olan hastalara açlık seçeneği olmayabilir." diyor.
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