7 Gün Boyunca Aç Kalırsanız Vücudunuzda Neler Olacağını Uzmanlar Açıkladı!

Bu belirleyicinin düşük seviyelerinin romatoid artrit (RA) riskinin azalması ile ilişkilendirilmiş olması nedeniyle, araştırmacılar bu bulgunun 'uzun süreli açlığı olan RA hastalarının ağrı kesici bir kısmi açıklamasını sağlayabileceğini düşünüyorlar. Menüdeki bir diğer protein ise koroner arter hastalığı ile ilişkilendirilen hipoksi up-regüle 1 (HYOU1) idi. Açlık süresince, bu bileşiğin seviyelerinin düştüğü gözlendi, bu da uzun süreli açlığın kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşündürüyor.