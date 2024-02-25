Kalp Sağlığınızı Koruyarak Kaliteli Bir Hayat Yaşamak İçin Kardiyologlardan Gelen Tavsiyeler

Öncelikle, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünüzü, yani LDL kolesterolünüzü kontrol altında tutmalısınız. Los Angeles merkezli kardiyolog Dr. Norman Lepor'a göre, riskiniz ne kadar yüksekse, LDL kolesterolünüzü (veya 'kötü kolesterol') o kadar düşük tutmak istersiniz.

Lepor'a göre, 'Çoğu insan için, kalp krizi ve/veya inme riskini önlemek için LDL seviyelerinin 100 mg/dL [desilitre başına miligram] 'den düşük olmasını tercih ediyoruz. Ancak, bilinen kalp hastalığı olan hastalarda, şimdi LDL kolesterol seviyelerini 70 mg/dl'nin altında tutmayı öneriyoruz.'