Kalp Sağlığınızı Koruyarak Kaliteli Bir Hayat Yaşamak İçin Kardiyologlardan Gelen Tavsiyeler
Kalp Sağlığınızı Koruyarak Kaliteli Bir Hayat Yaşamak İçin Kardiyologlardan Gelen Tavsiyeler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/caseyclark/h...
Kalp sağlığı rahatsızlığımız olsun olmasın hepimizin aslında dikkat etmesi gereken bir konu. Biz de kalbinizi sağlıklı tutmak için kardiyologların ne dediğini sizin için araştırdık. İşte kalp sağlığınız için bilmeniz gerekenler. 👇
UYARI: Doktorunuza Danışmayı Unutmayın!
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1. LDL kolesterolünüzü düşürün:
2. Düzenli egzersiz yapmaya başlayın:
3. Stres seviyenizi azaltın:
4. Besleyici yiyecekler tüketin:
5. Sigara ve elektronik sigarayı bırakın
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6. Yeterli uyku alın:
7. Genetik durumunuzu öğrenin:
Kalp sağlığınız için düzenli uzman kontrolünü ve eğer bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.
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