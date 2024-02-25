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Kalp Sağlığınızı Koruyarak Kaliteli Bir Hayat Yaşamak İçin Kardiyologlardan Gelen Tavsiyeler

Kalp Sağlığınızı Koruyarak Kaliteli Bir Hayat Yaşamak İçin Kardiyologlardan Gelen Tavsiyeler

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 22:31

Kalp sağlığı rahatsızlığımız olsun olmasın hepimizin aslında dikkat etmesi gereken bir konu. Biz de kalbinizi sağlıklı tutmak için kardiyologların ne dediğini sizin için araştırdık. İşte kalp sağlığınız için bilmeniz gerekenler. 👇

UYARI: Doktorunuza Danışmayı Unutmayın!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/caseyclark/h...
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1. LDL kolesterolünüzü düşürün:

1. LDL kolesterolünüzü düşürün:

Öncelikle, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolünüzü, yani LDL kolesterolünüzü kontrol altında tutmalısınız. Los Angeles merkezli kardiyolog Dr. Norman Lepor'a göre, riskiniz ne kadar yüksekse, LDL kolesterolünüzü (veya 'kötü kolesterol') o kadar düşük tutmak istersiniz.

Lepor'a göre, 'Çoğu insan için, kalp krizi ve/veya inme riskini önlemek için LDL seviyelerinin 100 mg/dL [desilitre başına miligram] 'den düşük olmasını tercih ediyoruz. Ancak, bilinen kalp hastalığı olan hastalarda, şimdi LDL kolesterol seviyelerini 70 mg/dl'nin altında tutmayı öneriyoruz.'

2. Düzenli egzersiz yapmaya başlayın:

2. Düzenli egzersiz yapmaya başlayın:

Amerikan Kalp Derneği, bireylerin haftada en az 150 dakika egzersiz yapmasını öneriyor.  Kalp yetmezliği ve kalp nakli kardiyoloğu Dr. Nikki Bart, egzersizin kan basıncını düşürebileceğini, kolesterolü iyileştirebileceğini ve sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabileceğini belirtti. 'Bu, aerobik ve ağırlık taşıyan egzersizleri içerir; hafif dambılların kullanımı, yürüyüş veya yüzme gibi,' diyor ünü Kardiyolog Lepor.

3. Stres seviyenizi azaltın:

3. Stres seviyenizi azaltın:

İster iş stresinden ister evde bitmek bilmeyen yapılacaklar listesinden dolayı sürekli stres altında olun, kalp sağlığınız için stres seviyelerinizi yönetmenin yollarını bulmalısınız. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kronik stres yüksek kan basıncına yol açabilir ve bu da kalp krizi ve inme riskini artırabilir.

Nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Egzersiz, meditasyon ve nefes egzersizleri, stres seviyelerini azaltmaya ve hatta endorfinleri artırmaya yardımcı olmuştur. Bu konuda ve yaşamınızdaki büyük stres kaynaklarıyla ilgili - örneğin, finanslar veya bakım verme ile ilgili - yardıma ihtiyacınız varsa, bir terapiste gitmek de faydalı olabilir. Bir ruh sağlığı profesyoneli size endişelerinizi yönetmenize yardımcı olacak araçlar verebilir.

4. Besleyici yiyecekler tüketin:

4. Besleyici yiyecekler tüketin:

Kardiyologlar 'Akdeniz diyetinin, yağlı balık, kuruyemiş ve baklagillerin dengesi içerdiği ve faydalı olduğu gösterilmiştir.' dedi. 'Başka bir iyi kural da 'tabağınızda gökkuşağı' bulundurmak, antioksidan açısından zengin taze meyve ve sebzelerle dolu bir diyet.'

Ek olarak, Step One Foods'un kurucusu ve baş tıbbi sorumlusu olan ve Amerikan Kardiyoloji Kurulu tarafından sertifikalı bir kardiyolog olan Dr. Elizabeth Klodas, bol miktarda tam gıda lifi, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve bitki sterollerini almayı önerdi. Bu öğeleri, fındık, balık, yoğurt, meyve ve sebzeler gibi birçok farklı gıdada bulabilirsiniz.

5. Sigara ve elektronik sigarayı bırakın

5. Sigara ve elektronik sigarayı bırakın

Sigara içmek ve elektronik sigara kullanmak sadece akciğerlerinizi değil, kalp sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir çünkü bu aktiviteleri yaparken kimyasalları soluyorsunuz. Kardiyologlar 'Bu maddelerin birçoğu kan damarlarını daraltabilir, iltihaba neden olabilir ve kan basıncını ve kalp atış hızını etkileyebilir' diyor.

Şu anda öyle görünmeyebilir, ama sigaranın sonuçları kaçınılmaz olarak birikir. Sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız, bu konuda sağlık kuruluşlarından destek alabilirsiniz.

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6. Yeterli uyku alın:

6. Yeterli uyku alın:

Çoğu yetişkin gecede yedi ila dokuz saat uyumaktan fayda sağlayabilir. Uyku sadece bellek ve büyümeyle değil, aynı zamanda kalp sağlığı için zararlı olabilecek hastalıklara karşı riski azaltmaya da yardımcı olabilir.

 ArchWell Health'teki kardiyolog Dr. Naga Pannala'ya göre, yeterli uyku almak, obezite ve yüksek kan basıncı riskini azaltmada etkili olmuştur, ki bu da kötü kalp sağlığı için risk faktörleridir. Uyku sorunu yaşayan kişiler, kök nedeni belirlemek ve uygun tedavi seçenekleri bulmak için uyku tıbbı bir doktorla danışmalıdır.

7. Genetik durumunuzu öğrenin:

7. Genetik durumunuzu öğrenin:

Kalp yetmezliğini önlemek için aktif olarak değiştirebileceğiniz bazı faktörler (kilo, kan basıncı ve kolesterol gibi) bulunsa da, genetik temelli olan bazı 'değiştirilemez' faktörler de vardır.

Kardiyologlara göre 'Eğer genç yaşta kalp krizi geçirmiş bir birinci dereceden akrabanız (ebeveyn veya kardeş gibi) varsa, bu sizin de aynı şeyi yaşama riskinizi artırır. Bu, önemli bir bilgi çünkü bu durumda, erken bir tarama için daha önce kardiyologa gitmek gibi ek önlemler alabilirsiniz.

Kalp sağlığınız için düzenli uzman kontrolünü ve eğer bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Kalp sağlığınız için düzenli uzman kontrolünü ve eğer bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

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