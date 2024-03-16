Hayatımızdan Çıkartamadığımız Kafeinin Sağlığınıza Olan Etkilerini Sizin İçin Araştırdık!

Vücudunuzun onu nasıl metabolize ettiği, etkileşime girebilecek ilaçlar alıp almadığınız veya ne kadar tükettiğiniz gibi faktörler önemlidir. Ancak, kafeinin bir ilaç olduğunu unutmamak önemlidir ve kafein toksisitesi veya aşırı doz alma durumu oldukça nadirdir, ancak ölümcül olabilir. Bu nedenle, özellikle kafein takviyeleri konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ne kadar kafeinin fazla olduğunu belirlemenize yardımcı olacak ipuçları sunmaktadır. Belirtiler arasında şunlar yer alabilir: uykusuzluk, bulantı/mide rahatsızlığı, baş ağrısı, titreme ve/veya endişe, mutlu olmama hissi. Eğer kafein tüketimini azaltmak istiyorsanız, genellikle bunu yavaş yavaş yapmanız önerilir. Aniden kesmek diğer ilaçlarla olduğu gibi tehlikeli olmayabilir, ancak baş ağrısı ve yorgunluk gibi oldukça hoş olmayan yan etkilere neden olabilir, bu nedenle hemen tüm kahve çekirdeklerinizi çöpe atmak en iyisi değildir.