Hayatımızdan Çıkartamadığımız Kafeinin Sağlığınıza Olan Etkilerini Sizin İçin Araştırdık!
Hayatımızdan Çıkartamadığımız Kafeinin Sağlığınıza Olan Etkilerini Sizin İçin Araştırdık!
Kaynak: https://www.iflscience.com/is-caffein...
Kafein, sabah kahve fincanınızdan, grip olduğunuzda içtiğiniz haplara, veya öğleden sonra yediğiniz çikolata barına kadar her türlü yerde karşınıza çıkabilir. Son zamanlarda sağlığa olan muhtemel etkileri nedeniyle haberlerde sık sık yer alıyor. Destekçileri açıkça faydalarını öne sürerken, diğerleri iddia edilen riskleri nedeniyle eleştiriyor. Peki kim haklı? Detaylar aşağıda 👇
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Tüm bunların ötesinde, kafeini "iyi" veya "kötü" yapan şey kişiye bağlı.
Peki kafein sizi nasıl etkiliyor? Yorumlarda buluşalım 👇
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