Zayn Malik Stationhead Yayınında, Miley Cyrus ile İşbirliği Yapmak İstediğini Açıkladı
Zayn Malik Stationhead Yayınında, Miley Cyrus ile İşbirliği Yapmak İstediğini Açıkladı
Kaynak: https://www.billboard.com/music/music...
One Direction'ın eski üyesi, Pakistan asıllı şarkıcı Zayn Malik, Pazartesi günü Stationhead yayınında One Direction şarkılarını hala dinlediğini ve Miley Cyrus ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Hannah Montana izleyip, One Direction şarkıları dinlediğimiz zamanlara geri mi dönüyoruz yoksa? Gelin bakalım Zayn yayında nelerden bahsetmiş...
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Bir zamanlar neredeyse tüm genç kızların aşkı olan, eski One Direction üyesi Zayn Malik uzun süredir gündeme gelmiyordu.
Ex-kaynanası Yolanda'nın yılanlıklarına rağmen, biricik ex'i Gigi Hadid ile ortaklaşarak ve dostane bir şekilde kızları Khai'ye ebeveynliğe devam ediyor Zayn.
Bunun dışında, "Mağarandan Çık Artık!" dedirtip duran Malik, epeydir dördüncü stüdyo albümü üzerinde çalışıyor. En son gündeme bu yeni albümünde yapacağı sürpriz bir işbirliğinden bahsederek gelmişti.
Şimdi ise gündeme, geçtiğimiz Pazartesi günü Stationhead yayınında bahsettiği konularla geldi. Zayn, geleceği için bazı hedefler belirlediğini ve geçmişte bıraktığı izleri anımsadı.
Kendisinin ve One Direction üyelerinin bir zamanlar yaptıkları, on yıldan eski şarkıları dinlemekten keyif aldığını söyledi.
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2015 yılında gruptan ayrıldıktan 9 yıl sonra üyelerle geçirdiği zamandan sevgiyle bahsetti. "Son zamanlarda eski günleri anımsayarak biraz One Direction müziği dinliyorum. Güzel zamanlardı." diyor.
Zayn, "Grup olarak iyi müzikler yaptık. Oldukça iyiydik." diye ekliyor. Kariyerine solo devam etmesi her ne kadar Directioner'ları üzse de, Taylor Swift, Sia ve Kehlani gibi isimlerle yaptığı işbirlikleri çok güzel.
Sırada Miley Cyrus var herhalde, çünkü bir gün Miley Cyrus ile stüdyoda bir araya gelmeyi umduğunu da söyledi.
Yayın sırasında "Son dönemdeki müziğini çok beğeniyorum. Dehşet bir sesi var ve bence birlikte gerçekten harika bir şey yapabiliriz, özellikle de yani albümümün enerjisine uygun olur. Miley, eğer bunu duyarsan ve ilgilenirsen buradayım." dedi.
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