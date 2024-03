Zayn Malik Stationhead Yayınında, Miley Cyrus ile İşbirliği Yapmak İstediğini Açıkladı

One Direction'ın eski üyesi, Pakistan asıllı şarkıcı Zayn Malik, Pazartesi günü Stationhead yayınında One Direction şarkılarını hala dinlediğini ve Miley Cyrus ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Hannah Montana izleyip, One Direction şarkıları dinlediğimiz zamanlara geri mi dönüyoruz yoksa? Gelin bakalım Zayn yayında nelerden bahsetmiş...