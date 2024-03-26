Selena Gomez Markasının Reklam Yüzü Oldu: Kullandığı Fotoşop Oranıyla Resmen FaceApp'e Boğulan İsim Linç Yedi!

Şu sıralar gündemden bir gün bile düşmeyen şarkıcı Selena Gomez linçlere doymuyor bildiğiniz gibi. En son makyaj markasını sattığı söyletileri sonrası hayranlarından tepki gören isim bu sefer de reklam yüzü olunca birçok eleştiri aldı. Detaylar👇