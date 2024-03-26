Selena Gomez Markasının Reklam Yüzü Oldu: Kullandığı Fotoşop Oranıyla Resmen FaceApp'e Boğulan İsim Linç Yedi!
Selena Gomez Markasının Reklam Yüzü Oldu: Kullandığı Fotoşop Oranıyla Resmen FaceApp'e Boğulan İsim Linç Yedi!
Şu sıralar gündemden bir gün bile düşmeyen şarkıcı Selena Gomez linçlere doymuyor bildiğiniz gibi. En son makyaj markasını sattığı söyletileri sonrası hayranlarından tepki gören isim bu sefer de reklam yüzü olunca birçok eleştiri aldı. Detaylar👇
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Sosyal medyanın zorbalayan tarafına sık sık denk gelen ve paylaştığı fotoğraflardan elbiselerine sürekli eleştirilen Selena Gomez şu sırlar oldukça göz önünde.
Geçtiğimiz günlerde paylaşıp sildiği bir fotoğrafla birçok kötü yorum alan ve "bedenlerinizi sosyal medyada görmek istemiyorum" sözleri hatırlatılan şarkıcı gündeme bomba gibi oturmuştu.
Tek eleştirilmediği nokta olan, hatta oldukça beğenilen makyaj malzemeleri ile büyük bir kazanç sağlayan ve beklenmedik yerlere gelen isim bu girişiminden de ağzının payını almıştı.
Gomez markasını satışa çıkarttığı ve alıcıları gözden geçirdiği haberi ile yine ve yeniden olay olmuştu...
"En iyi yaptığı işi, yani kozmetik sektörünü bırakmamalı" gibi yorumları sineye çeken ünlü isim bu linçlere inat kamera karşısına geçti.
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Markasının ürünlerinin reklamı için objektiflere en sahici gülümsemesini veren Selena Gomez'in bu kareleri kısa sürede viral oldu.
Fotoğraflardaki fotoşop oranı dikkat çekmeyecek gibi olunca şarkıcı yine ve yeniden birçok kötü yorum aldı.
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